Windows 10: Alle Programme plötzlich schwarz mit grellen Schriften

Normalerweise würden wir bei der Beschreibung, dass Apps plötzlich schwarz seien, auf Start/Einstellungen/Personalisierung/Farben tippen. Hier könnte bei Farbe auswählen entweder Dunkel oder Benutzerdefiniert mit beiden Optionen auf Dunkel gewählt sein. Aber die grellfarbigen Schriften deuten auf eine andere Einstellung hin.

Lösung: Gehen Sie zu Start/Einstellungen/Erleichterte Bedienung/Hoher Kontrast. Wenn oben Hohen Kontrast aktivieren auf Ein ist, sieht es so aus wie beschrieben. Kippen Sie hier den Schalter wieder auf Aus, sollte sich die Anzeige nach wenigen Sekunden normalisieren.