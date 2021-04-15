Windows 10: Programmfenster in der Taskleiste separat anzeigen

Je nach Arbeitsweise könnte es einigen Nutzerinnen und Nutzern gefallen, wenn die einzelnen Programmfenster in der Taskleiste separat zu sehen wären.

Klicken Sie mit rechter Maustaste auf eine freie Stelle in der Taskleiste, gefolgt von Taskleisteneinstellungen. Scrollen Sie etwas herunter, dann finden Sie Schaltflächen der Taskleiste gruppieren. Die Standardeinstellung heisst hier Immer, Beschriftungen ausblenden. Wollen Sie die Programmfenster in der Taskleiste separat ausgewiesen haben, schalten Sie diese Einstellung auf Nie um.