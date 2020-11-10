Windows 10: Wann habe ich den Rechner aus dem Stand-by geholt?

Vielleicht ein gar nicht mal so seltenes Szenario. Sie haben im Home Office am Morgen Ihren Rechner eingeschaltet und gleich mit dem Arbeiten begonnen. Nur haben Sie blöderweise vergessen, die Zeiterfassung zu starten. Für den manuellen Eintrag wäre jetzt interessant: Wann haben Sie denn heute den Rechner eingeschaltet? Mit den folgenden Tipps können Sie das herausfinden.

Bei Windows 10 ist das Einschalten meist gleichbedeutend mit dem Aufwecken aus dem Stand-by-Modus. Windows schreibt dieses Ereignis zusammen mit vielen anderen «Events» in die Ereignisanzeige. Sie könnten natürlich jedes mal im Eventviewer nachschauen.

Das ginge so: Windowstaste+R drücken, eventvwr.msc eintippen und Enter drücken. Dort angekommen, bringen Sie die Bereiche über die Spaltentrenner in vernünftige Breite. Klappen Sie im linken Teil die Windows-Protokolle auf und klicken darin auf System. In der rechten Spalte gehts zu Aktuelles Protokoll filtern. Als Ereignis-ID tippen Sie die Ziffer 1 ein und klicken auf OK.