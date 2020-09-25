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Gaby Salvisberg
25. Sep 2020
Lesedauer 3 Min.

Ausdrucksform

Windows 10: schnell zum richtigen Emoji, Emoticon oder Sonderzeichen

Emojis haben in Windows 10 längst Einzug gehalten. Nicht jeder weiss, wo und wie sie zu finden sind. Und nicht jeder kennt die Bibliothek der herkömmlichen oder asiatischen Emoticons und der seriösen Sonderzeichen. Hier gibts alles.

Beispiele mit Emojis, Kaomojis und Sonderzeichen

© (Quelle: PCtipp.ch)

Viele Anwendungen unterstützen inzwischen Emojis. So sind diese aus Social-Media-Seiten wie Facebook oder Twitter kaum wegzudenken. Aber auch auf einigen sonstigen Websites und in Microsofts Office-Programmen wird die Darstellung von Emojis unterstützt. Aber wie finden Sie diese am einfachsten?

Ein Tipp vorab: In Foren (z.B. auch im PCtipp-Forum) sowie auf Facebook oder Twitter fügen Sie Emojis am besten über den diensteigenen Editor ein. Denn auch wenn Emojis eigentlich ein Teil des Unicode-Zeichensatzes sind, kann es sein, dass nur jene Emojis dargestellt werden, die der websiteeigene Editor anbietet.

Für die Nutzung in anderen Programmen wie Microsoft Word gehen Sie wie folgt vor. Wollen Sie nur mal stöbern, drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+Punkt (also das Satzzeichen .). Schon erscheinen die Emojis, die Sie über die letzten sechs Icons am unteren Rand des Emoji-Fensters in den Rubriken Smiley-Gesichter und Tiere, Menschen, Feierlichkeiten und Objekte, Nahrung und Pflanzen, Transport und Orte sowie Symbole finden. Das zweite Icon – das mit der Uhr – steht für Ihre Emoji-Chronik. Hier finden Sie die kürzlich verwendeten Symbole.

Das erste Icon am unteren Rand steht für die Suche. Tippen Sie zum Beispiel katz ein, erscheinen passende Katzen-Emojis.

Emojis lassen sich auch gezielt per Stichwort suchen

 © Quelle: PCtipp.ch

Klassische und asiatische Emoticons (Kaomoji)

Die bunten Emojis funktionieren nicht in allen Anwendungen. So dürften Sie Schwierigkeiten haben, diese in einem Texteditor oder in einer reinen Text-Mail wohlbehalten ans Ziel zu bringen. Beim Empfänger dürften hier nur noch undefinierbare Rechtecke erscheinen. Mehr Glück könnten Sie in diesem Fall mit den weiteren Symbolen und Emoticons haben, für die herkömmliche Zeichen zusammengesetzt werden.

Drücken Sie wieder Windowstaste+Punkt-Taste und wechseln Sie diesmal oben von den Emoji zu den Kaomoji. Hier treffen Sie auf die althergebrachten Emoticons wie :-) oder :-D.

Windows bringt die klassischen Text-Emoticons ebenfalls mit

 © Quelle: PCtipp.ch

Über die (zumindest auf unserem Windows falsch dargestellten) Icons am unteren Rand wechseln Sie zu verschiedenen Kaomoji-Rubriken wie Glücklich, Gruss, Niedlich und mehr. Hier finden Sie dann auch solche Kunstwerke:

(✿◠‿◠)    (❁´◡`❁)    (⌐■_■)    ヾ(⌐■_■)ノ♪

Die im asiatischen Raum gebräuchlichen Kaomojis strotzen vor Kreativität

 © Quelle: PCtipp.ch

Nun aber Spass beiseite!

Der hinterste Emoji-Reiter mit dem Omega-Symbol bietet wiederum zahlreiche Symbole für den Ernst des Lebens: Allgemeine Interpunktionszeichen, Währungssymbole, lateinische Zeichen, geometrische und mathematische Symbole, sowie zusätzliche Symbole und Sprachsymbole.

Die Bibliothek enthält auch für Schule und Arbeit richtig nützliche Symbole, wie etwa mathematische oder geometrische Zeichen

 © Quelle: PCtipp.ch

Dass Sie diese hier entdecken, hat den Vorteil, dass Sie nicht mehr zwingend die alte Zeichentabellen-Anwendung starten müssen, wenn Sie ein Währungs- oder Mathesymbol suchen.

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