Windows 10: «Senden an»-Kontextmenü-Eintrag plötzlich leer

Prüfen Sie, ob das lästige Phänomen auch auf Ihrem PC auftritt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Desktop oder im Windows-Explorer beispielsweise auf eine Bilddatei. Im Kontextmenü besuchen Sie den Befehl Senden an und stellen fest: Anstelle der erwarteten Ziele (wie Desktop, Dokumente, E-Mail-Empfänger, ZIP-komprimierter Ordner etc.) ist das Untermenü komplett leer oder enthält nur einen Eintrag, der meist auch nicht funktioniert.

Was wir noch nicht sagen können, ist, ob eins der kürzlich verteilten Windows-10-Updates daran Schuld ist und ob es nur Geräte bestimmter Hersteller betrifft. Aber ein Nutzer hatte im Forum das Problem geschildert. Wir konnten das Problem auf dem erstbesten Windows-10-Notebook (ein Lenovo-Gerät) reproduzieren, das wir in der Redaktion gefunden haben.

Lösung: Versuchen Sie es zuerst mit einem ganz normalen PC-Neustart. Bei früherem Auftreten solcher Fehler hat das oft geholfen.

Wenn der Reboot nicht gefruchtet hat, schauen Sie einmal in den Ordner rein, der in Ihrem Benutzerprofil als «Senden an»-Ordner fungiert. Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R, tippen Sie shell:sendto ein (enthält keine Leerzeichen) und drücken Sie Enter. Es erscheint ein Windows-Explorer-Fenster mit Ihrem SendTo-Ordner. Ungefähr dies sind die Verknüpfungsziele, die Sie eigentlich im Kontextmenü unter Senden an erwarten, richtig?