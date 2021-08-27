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Windows 10: Sicherheitsfragen ausschalten
Die Sicherheitsfragen beim Einrichten eines lokalen Kontos in Windows 10 stören teils enorm: «Wie hiess Ihr erstes Haustier?», «Wie lautete als Kind Ihr Spitzname?». Wer nie ein Haustier oder einen Spitznamen hatte, keinen Cousin hat und nicht weiss, wo sich die Eltern kennengelernt haben, bekommt nämlich ein Problem: Windows 10 verlangt auf Biegen und Brechen die Antworten auf genau drei Sicherheitsfragen, wenn Sie ein lokales Konto einrichten. Da kommt man mit der «ersten Schule» und dem «Geburtsort» nicht weit. Ausserdem sind Sicherheitsfragen eine schlechte Idee, denn durch Social Engineering lassen sich die Antworten auf solche Fragen jemandem durchaus unauffällig aus der Nase ziehen.
Nicht zuletzt werden diese Fragen auch verlangt, wenn Sie einen neuen User-Account für eine andere Person einrichten. Deren Antworten auf diese Fragen kennen Sie vermutlich nicht.
Lösung: Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Sicherheitsfragen zu umgehen.
Die eine wäre theoretisch simpel: Verzichten Sie bei diesem User auf ein Passwort. In diesem Fall werden auch keine Sicherheitsfragen eingerichtet. Ein passwortloses Konto ist jedoch keine gute Idee, besonders dann nicht, wenn der Inhaber dieses Nutzerkontos auch Admin-Rechte erhalten soll, damit er Programme installieren kann.
Die andere Lösung erfordert – mal wieder – einen kleinen Registry- oder Gruppenpolicy-Eingriff, je nachdem, ob Sie die Home- oder Pro-Variante von Windows 10 haben.
Lesen Sie auf den beiden Folgeseiten die Anleitungen für Windows 10 Home und für Windows 10 Pro.
Windows 10 HomeFalls Sie keine Lust auf einen eigenen Ausflug in die Windows-Registrierdatenbank haben, können Sie die Einstellung bequem per .reg-Datei importieren, siehe unten.
Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie regedit ein und drücken Sie Enter. Im Registrierungs-Editor angekommen, navigieren Sie im linken Teil durch Aufklappen der Zweige zu diesem Zweig – und klicken Sie ihn an:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
Im rechten Teil klicken Sie mit rechter Maustaste auf eine leere Stelle und wählen Sie Neu/DWORD-Wert (32 Bit) – auch, wenn Sie ein 64-Bit-Windows haben. Für den Namen des neues Wertes geben Sie NoLocalPasswordResetQuestions ein und drücken Enter. Doppelklicken Sie den neuen Eintrag und ändern Sie dessen Wert von 0 (Null) auf 1 (Ziffer 1).
Klicken Sie auf OK und schliessen Sie den Registrierungs-Editor. Starten Sie den PC neu. Ab sofort werden Sie beim Erstellen eines lokalen Kontos auf diesem Rechner keine Sicherheitsfragen mehr auswählen und ausfüllen müssen. An deren Stelle tritt ein simpler Passworthinweis, den Sie aber auch mit einem Punkt abspeisen können.
Falls Sie die Einstellung wieder rückgängig machen wollen, ändern Sie auf gleichem Weg den vorhin erstellten Eintrag wieder vom Wert 1 zurück auf Wert 0 (Ziffer Null).
Downloads: Wollen Sie nicht selbst in der Registry herumhantieren? Laden Sie die folgende .reg-Datei herunter. Doppelklicken Sie die Datei und lassen Sie die Werte in die Registrierdatenbank importieren.
Wollen Sie die Änderung wieder rückgängig machen, können Sie auch die folgende .reg-Datei herunterladen und per Doppelklick importieren, um die Einstellung wieder auf Standardwerte zu setzen.
Windows 10 ProUnter Windows 10 Pro funktioniert es laut einem Test seitens Autorin nicht mit dem Registry-Eintrag. Hier müssen Sie in einem Konto mit Administrator-Rechten zum Gruppenrichtlinien-Editor greifen. Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie gpedit.msc ein und drücken Sie Enter. In der linken Spalte navigieren Sie zu Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/Windows-Komponenten/Benutzerschnittstelle für Anmeldeinformationen. Doppelklicken Sie im rechten Fensterteil den Eintrag Verwendung von Sicherheitsfragen für lokale Konten verhindern.
Schalten Sie die Richtlinie auf Aktiviert und klicken Sie unten auf Übernehmen. Nun können Sie die Fenster mit OK und übers X oben rechts wieder schliessen. Starten Sie den PC neu, ist die Richtlinie in Kraft und es werden bei lokalen Konten keine Sicherheitsfragen mehr aufgenötigt.
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