6. Mai 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: So ändern Sie die MAC-Adresse
Die MAC-Adresse identifiziert eine Netzwerkkarte eindeutig. So können Sie diese Kennung ändern.
Die MAC-Adresse zu ändern, geht nur, wenn der Treiber der Netzwerkkarte dieses Feature auch unterstützt. Aufgrund der Vielzahl an Modellen gilt es, den Trick einfach auszuprobieren.
- Öffnen Sie zunächst die Eingabeaufforderung (Windowstaste+R), danach cmd eingeben und Enter drücken.
- Geben Sie in der Eingabeaufforderung den Befehl ipconfig ein. Dort wird Ihnen unter anderem die MAC-Adresse angezeigt.
- Öffnen Sie abermals den Ausführendialog mit Windowstaste+R. Geben Sie danach ncpa.cpl ein und drücken Sie Enter.
- Wählen Sie die gewünschte Netzwerkverbindung aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Klicken Sie auf Deaktivieren.
- Danach klicken Sie abermals mit der rechten Maustaste auf die Verbindung und wählen Eigenschaften.
- Im Reiter Erweitert suchen Sie nach dem Eintrag Netzwerk-Adresse. Klicken Sie diesen an.
- Auf der rechten Seite können Sie im Fenster Wert eine neue MAC-Adresse eingeben und mit OK bestätigen.
- Aktivieren Sie die Netzwerkverbindung wieder.
Hinweis: Unter Umständen werden einige der beschriebenen Menüs nicht angezeigt. Dies bedeutet in aller Regel, dass diese Funktion nicht unterstützt wird. Grundsätzlich empfiehlt sich dieser Trick nur für erfahrene Nutzer.
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