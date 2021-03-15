Windows 10: So sichern Sie Ihre Gerätetreiber

Die enthaltenen Ordnernamen geben teilweise Aufschluss darüber, was drinsteckt, auch wenn es etwas Phantasie braucht: Was mit «nv» beginnt, dürften fast immer Nvidia-Treiber sein, «prn» sind in der Regel Druckertreiber. Sie können einen Ordner öffnen und darin die .inf-Datei mit rechts anklicken und per Öffnen in Notepad anzeigen. Darin steht, um welchen Hersteller es geht und welche Treiber enthalten sind. Ändern Sie in den .inf-Dateien aber bitte nichts.

Falls Sie einen Treiber installieren oder wiederherstellen müssen, öffnen Sie mit Windowstaste+R und Eintippen von devmgmt.msc den Geräte-Manager. Klicken Sie das betroffene Gerät mit rechts an und wählen Sie Treiber aktualisieren. Verwenden Sie Auf meinem Computer nach Treibern suchen, geben Sie via Durchsuchen Ihren Treibersicherungsordner an und aktivieren Sie Unterordner einbeziehen. Wird ein mit der jeweiligen Hardware kompatibler Treiber gefunden, installiert ihn Windows in der Regel kommentarlos.