Windows 10: Sound für Zeitgeber-Alarm ändern

Sichern Sie spätestens jetzt die Originalversion der Datei! Hierfür können Sie die Original Alarm09.wav einfach per Maus aus dem Ordner C:\Windows\Media\ kopieren. Anschliessend kopieren Sie Ihre eigene Version der Datei Alarm09.wav in den Ordner C:\Windows\Media\. Ein erster Bestätigungsklick ist fürs Überschreiben der Datei erforderlich, ein zweiter ist dem Verwenden von Administrator-Rechten geschuldet, zum Schluss wird die Datei überschrieben.

Prüfen Sie es, indem Sie die App Alarm & Uhr starten und einen kurzen Zeitgeber (z.B. von 10 Sekunden) starten. Nach dessen Ablauf ertönt jetzt Ihr eigener Sound. Falls es doch nicht ganz das ist, was Sie wollen, lässt sich die Sache wieder rückgängig machen, siehe nächste Seite.

Alles wieder rückgängig machen

Sie haben die Originalversion der Datei gesichert, richtig? Kopieren Sie diese wieder mit dem Namenin den Ordnerzurück und bestätigen Sie das Überschreiben und die Nutzung von Admin-Rechten.

Wenn Sie die Berechtigungen anschliessend zurücksetzen und den TrustedInstaller wieder als Besitzer eintragen wollen, wird die Sache etwas umständlich. Auf den PowerShell-Hinweis ist die Autorin hier gestossen.

Öffnen Sie eine PowerShell mit Admin-Rechten. Hierfür klicken Sie auf Start, tippen Powersh ein und klicken beim gefundenen Windows PowerShell auf Als Administrator ausführen. Tippen Sie cd .. ein und drücken Sie Enter, um von C:\Windows\System32\ zu C:\Windows zu wechseln. Tippen Sie cd media ein und drücken Sie Enter, um in den Unterordner \Media zu wechseln.

Tippen Sie exakt Folgendes ein und drücken Sie Enter, vorausgesetzt, Sie haben die benachbarte Datei Alarm08.wav nicht ebenfalls angefasst (sonst müssten Sie eine der anderen .wav-Dateien als Grundlage nehmen):