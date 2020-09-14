Windows 10: Speicherort für Game-Bar-Videoaufzeichnungen ändern

Öffnen Sie im Explorer das Laufwerk und den Ordner, in welchen Sie den Videoordner verschieben sollen. Bei uns ist dies z.B. Laufwerk F: mit dem Ordner Video. Klicken Sie im daneben noch geöffneten Einstellungen-Fenster auf die Schaltfläche Ordner öffnen.

Es öffnet sich der Ordner mit den bestehenden Videos, z.B. C:\Users\IhrName\Videos\Captures. Jetzt wollen Sie natürlich nicht bloss die Videos verschieben, sondern den ganzen Captures-Ordner, in dem diese liegen. Auf den meisten deutschsprachigen Systemen wird er nicht mit dem Namen Captures, sondern mit Aufzeichnungen angezeigt. Das liegt an teilweise lokalisierten Bezeichnungen. Klicken Sie beim aktuellen Captures- bzw. Aufzeichnungen-Ordner links der Adresszeile auf den Aufwärtspfeil. Jetzt sehen Sie den Aufzeichnungen- bzw. Captures-Ordner vor sich.

Ziehen Sie diesen mit der rechten Maustaste in den neuen Ordner herüber, hier also F:\Video\. Im Kontextmenü wählen Sie Hierher verschieben.