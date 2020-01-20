Windows 10: Sprache komplett entfernen

Darüber, wie man in Windows 10 eine neue Sprache installiert, auf eine andere umschaltet oder eine deinstalliert, haben wir schon den einen oder anderen Artikel geschrieben.

Nun kommt offenbar manchmal Folgendes vor: Sie schalten auf Ihre gewünschte Sprache um (z. B. de-CH) und deinstallieren eine nicht benutzte Sprache, wie zum Beispiel «Deutsch (Deutschland)». Nach dem Reboot stellen Sie fest: Die entfernte Sprache ist immer noch da. Sie erscheint jedenfalls weiterhin in der Sprachenliste. Lästig ist das auch, wenn Sie gerne per Tastenkombination zwischen genau zwei Sprachen umschalten wollen. Da kommt Ihnen die dritte Sprache dauernd in die Quere.

Wenn es auf herkömmlichem Weg (siehe oben verlinkte Artikel) nicht funktioniert, bleibt eine Methode via PowerShell. Das ist gar nicht mal so kompliziert, wie es sich anhört:

Klicken Sie auf Start, tippen Sie powershell ein, klicken Sie mit rechts aufs gefundene PowerShell und wählen Sie Als Administrator ausführen. Im neuen PowerShell-Fenster tippen oder kopieren Sie folgenden Befehl ein:

get-WinUserLanguageList

Keine Bange, er listet zunächst nur die in der Sprachenliste vorhandenen Sprachen auf.