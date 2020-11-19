Windows 10: Spracheinstellungen für neue Benutzer fixieren

Der Familien-PC ist eingerichtet, Ihr eigenes (Administrator-) Konto ebenfalls. Nun möchten Sie sicherstellen, dass bei neuen Benutzerkonten gleich von Anfang an die gleichen Spracheinstellungen wie bei Ihnen aktiv sind.

Legen Sie zuerst überall die gewünschten Spracheinstellungen fest. Öffnen Sie Start/Einstellungen/Zeit und Sprache/Sprache und prüfen Sie hier nochmals, ob die Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen.