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Gaby Salvisberg
19. Nov 2020
Lesedauer 2 Min.

Systemadministration

Windows 10: Spracheinstellungen für neue Benutzer fixieren

Sie haben Ihr System auf Deutsch (Schweiz) eingestellt. Wie bestimmen Sie nun, dass auch neue Nutzerkonten auf diesem PC dieselben Spracheinstellungen erhalten?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Der Familien-PC ist eingerichtet, Ihr eigenes (Administrator-) Konto ebenfalls. Nun möchten Sie sicherstellen, dass bei neuen Benutzerkonten gleich von Anfang an die gleichen Spracheinstellungen wie bei Ihnen aktiv sind.

Legen Sie zuerst überall die gewünschten Spracheinstellungen fest. Öffnen Sie Start/Einstellungen/Zeit und Sprache/Sprache und prüfen Sie hier nochmals, ob die Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen.

Ihre aktuellen Spracheinstellungen lassen sich gleich für zukünftig zu erstellende Benutzerkonten kopieren

 © Quelle: PCtipp.ch

Scrollen Sie ein Stück herunter, finden Sie Administrative Sprachoptionen. Klicken Sie drauf und benutzen Sie im neuen Fenster im Reiter Verwaltung die Option Einstellungen kopieren. Aktivieren Sie unten die beiden Kästchen für Willkommensseite und Systemkonten sowie für Neue Benutzerkonten. Klicken Sie auf OK.

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Windows 10 Windows & PC
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