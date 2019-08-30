Windows 10: Standard-Browser ändern

Wer Windows 10 installiert hat, wird feststellen, dass sich beim Klick auf einen Link stets der Edge-Webbrowser öffnet. Wer lieber einen anderen Webbrowser mag (z.B. Mozilla Firefox oder Google Chrome) wird das ändern wollen. Installieren Sie auf jeden Fall zunächst Ihren bevorzugten Webbrowser.

Die Installation allein reicht jedoch noch nicht, denn Windows 10 wird zunächst weiterhin Edge als Standardbrowser behandeln. Die Einstellung, um das zu ändern, ist ein wenig versteckt.

1. Klicken Sie im Startmenü auf die Einstellungen (das Zahnrad-Symbol).

2. Nun öffnen Sie die Kategorie Apps und gehen zu Standard-Apps.

3. Scrollen Sie zu Webbrowser. Hier kann man vom aktuellen Browser auf den neuen umschalten.

Vergewissern Sie sich in den Browser-Einstellungen am besten zusätzlich, ob Firefox bzw. Chrome als Standard-Browser eingestellt ist:

Mozilla Firefox

Öffnen Sie übers Firefox-Hamburgermenü die Einstellungen.