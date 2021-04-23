Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Apr 2021
Lesedauer 6 Min.

Für Software-Minimalisten

Windows 10: Standardvorlage und Dateivorlagen verwalten in WordPad

Interessante Frage eines Lesers im PCtipp-Forum: Lassen sich auch in Windows-Bordmittel WordPad Vorlagen verwenden? Lässt sich die Standardvorlage ändern? Wir haben eine Lösung für jene, die bloss eine simple «Windows-Schreibmaschine» brauchen.

Richtig vorbereitet, lässt sich WordPad tipptopp als PC-Schreibmaschine benutzen, inklusive individueller Standardeinstellungen und Vorlagen

© (Quelle: PCtipp.ch)

Microsoft Office inklusive Word ist relativ teuer, weshalb viele Nutzerinnen und Nutzer lieber eine Gratis-Alternative verwenden. Hierfür gäbe es zwar LibreOffice. Aber wer daheim bloss einfache Briefe schreibt und lieber eine Art PC-Schreibmaschine hätte, fühlt sich auch von den vielen Funktionen und zusätzlichen Programmen (Calc für Tabellen, Impress für Präsentationen usw.) in LibreOffice ein wenig erschlagen. Ausserdem belegt auch dieses einiges an Speicherplatz, braucht während der Arbeit ordentlich RAM und es dauert besonders auf älteren PCs recht lange, um es zu starten.

Offenbar erfreut sich aus diesen Gründen das simple Schreibprogramm WordPad weiterhin recht grosser Beliebtheit. Aber ein Problem bleibt, wie ein Leser im PCtipp-Forum feststellte: Die Standardvorlage in WordPad lässt sich in Sachen Schriftart und Seitenränder nicht anpassen. Ausserdem ist auch keine Vorlagenverwaltung vorgesehen, sodass Sie z.B. eine Standardvorlage für Briefe und eine für Faxmitteilungen hätten.

Mit der richtigen Vorbereitung kein Problem

Heften Sie WordPad an die Taskleiste an

 © Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Es gibt zwar keine «Lösung», um eine Vorlagenverwaltung zu aktivieren oder um die Standardeinstellungen eines neuen WordPad-Dokuments zu ändern. Aber es gibt einen einfachen Workaround, der – richtig vorbereitet – praktisch dieselben Effekte hat.

Kurzfassung: Erstellen Sie eine schreibgeschützte WordPad-Datei mit Ihren gewünschten Einstellungen in einem separaten Ordner und geben Sie diese in Ihrer WordPad-Verknüpfung an. Heften Sie weitere schreibgeschützte WordPad-Vorlagen an Ihre WordPad-Verknüpfung an. Wie all dies im Detail geht, lesen Sie gleich nachfolgend.

Standardvorlage erstellen

Starten Sie WordPad. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf sein Icon in der Taskleiste und wählen Sie An Taskleiste anheften; natürlich nur, sofern Sie es dort nicht sowieso bereits angeheftet haben.

Öffnen Sie z.B. mit Windowstaste+E ein Explorer-Fenster und gehen Sie darin zu Ihrem Ordner Dokumente. Via Rechtsklick und Neu wählen Sie Ordner und nennen den neuen Ordner WordPadVorlagen.

Erstellen Sie in Ihrem Dokumente-Ordner einen Ordner namens WordPadVorlagen

 © Quelle: PCtipp.ch

Im leeren WordPad-Fenster tippen Sie provisorisch ein paar Zeichen ein, z.B. test. Drücken Sie Ctrl+A (Strg+A), um diese zu markieren. Wählen Sie nun oben die gewünschte Standardschriftart (z.B. Arial) und die gewünschte Standardschriftgrösse, zum Beispiel 12. In Ihrem Standarddokument möchten Sie vielleicht auch gleich die Seitenränder nach Ihrem Geschmack einrichten. Gehen Sie zu Datei/Seite einrichten. Passen Sie unten die Angaben für Ihre bevorzugten Seitenränder in Millimetern an (z.B. 25 Millimeter für 2,5 Zentimeter). Klicken Sie auf OK. Wenn Sie mögen, können Sie auch den Standardzeilenabstand ändern. Klicken Sie im Menüband im Bereich Absatz auf das Absatz-Symbol mit dem (¶-Zeichen) und legen Sie bei Zeilenabstand beispielsweise 1.00 fest.

Legen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen fest

 © Quelle: PCtipp.ch

Jetzt gehts zu Datei/Speichern. Als Speicherort verwenden Sie in Ihrem Dokumente-Ordner den neuen Ordner WordPadVorlagen, den Sie vorhin erstellt haben. Für den Dateinamen verwenden Sie beispielsweise Leerdatei. Den Dateityp können Sie bei Rich Text Format (.rtf) belassen oder ihn zu Office Open XML-Dokument ändern. Das ist etwas besser geeignet, falls Sie Dokumente an Word-Nutzende weitergeben. In diesem Fall empfiehlt es sich, gleich das Kästchen bei Standardmässig in diesem Format speichern anzuhaken. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt löschen Sie die provisorisch eingetippten Zeichen wieder und speichern Sie die Datei erneut. Die darin gewählte Schriftart sollte damit erhalten bleiben. Schliessen Sie WordPad.

Speichern Sie Dateien eher im .docx-Format (Office Open XML-Dokument)

 © Quelle: PCtipp.ch

Als nächstes versehen Sie die Datei mit einem Schreibschutz. Das ist nötig, weil Sie die Datei sonst bei der nächsten Gelegenheit aus Versehen überschreiben würden. Klicken Sie hierfür im Explorer mit rechts auf die vorhin erstellte Datei Leerdatei und öffnen Sie im Kontextmenü die Eigenschaften. Aktivieren Sie im Reiter Allgemein unten das Attribut Schreibgeschützt. Klicken Sie auf OK.

Versehen Sie die Datei mit einem Schreibschutz

 © Quelle: PCtipp.ch

Standardvorlage in der Verknüpfung hinterlegen

Und wie bringen Sie WordPad jetzt dazu, beim Öffnen standardmässig Ihre Leerdatei zu benutzen? Das erreichen Sie, indem Sie ihm das in Ihrer Taskleisten-Verknüpfung so mitteilen. Klicken Sie daher mit rechts auf die WordPad-Verknüpfung in der Taskleiste. Im Kontextmenü erscheint wieder WordPad; auch hier klicken Sie mit rechter Maustaste drauf und wählen Eigenschaften.

Öffnen Sie die Eigenschaften der WordPad-Verknüpfung

 © Quelle: PCtipp.ch

Die nächste Aufgabe besteht darin, im Feld Ziel hinter ...wordpad.exe" den Pfad zu Ihrer Leerdatei anzugeben. Den müssen Sie nicht einmal eintippen! Es gibt nämlich einen Trick: Lassen Sie das Eigenschaften-Fenster geöffnet und wechseln Sie zum Explorer-Fenster, in welchem Sie Ihre Leerdatei sehen. Halten Sie z.B. mit der linken Hand die Shift-Taste (Umschalt-Taste) gedrückt, während Sie mit der rechten Hand mit der rechten Maustaste auf Ihre Leerdatei klicken. Damit erscheint im Kontextmenü ein zusätzlicher Befehl: Als Pfad kopieren. Klicken Sie ihn an. Jetzt ist der Pfad im Zwischenspeicher.

Dank gedrückter Shift-Taste enthüllt der rechte Mausklick auf die Datei auch den Befehl «Als Pfad kopieren»

 © Quelle: PCtipp.ch

Wechseln Sie zurück zum noch geöffneten Eigenschaften-Fenster. Setzen Sie den Mauszeiger ins Feld Ziel und hüpfen Sie via End-Taste ganz an den Schluss. Tippen Sie ein Leerzeichen ein und drücken Sie Ctrl+V (Strg+V). Voilà, der vorhin kopierte Pfad zu Ihrer Leerdatei erscheint. Klicken Sie auf Übernehmen und auf OK.

Ab sofort ist es kinderleicht: Wenn Sie WordPad über diese Verknüpfung starten, wird Ihre persönliche Leerdatei geöffnet. Weil diese schreibgeschützt ist, wird jeweils beim ersten Klick auf Speichern ein neuer Dateiname verlangt.

Und wenn ich mehrere Vorlagen will?

Bis jetzt haben Sie Ihre WordPad-Verknüpfung dazu gebracht, beim Start immer Ihre Vorlagen-Leerdatei zu öffnen. Aber was, wenn Sie weitere Vorlagen wollen, zum Beispiel für einen Brief oder eine Faxnachricht?

Das funktioniert nach einem sehr ähnlichen Prinzip, aber ein ganzes Stückchen einfacher. Erstellen Sie in WordPad zum Beispiel eine Briefvorlage, die Sie mitsamt Seitenrändern, Schriftarten und sogar Tabulatoren so gestalten, dass Sie später nur noch an den richtigen Stellen die fehlenden Informationen eintippen müssen. Etwa so, wie im folgenden Screenshot.

Ungefähr so könnte Ihre Briefvorlage aussehen

 © Quelle: PCtipp.ch

Speichern Sie die Datei in Ihrem Ordner WordPadVorlagen mit einem Namen wie WordPadBrief. Versehen Sie die Datei – wie Sie es schon bei der Leerdatei getan haben – mit einem Schreibschutz: im Explorer ein Rechtsklick darauf, Eigenschaften öffnen und Schreibgeschützt aktivieren.

Öffnen Sie die Datei wieder in WordPad. Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufs WordPad-Symbol in der Taskleiste. Im Kontextmenü sehen Sie Ihre Datei WordPadBrief unter Zuletzt verwendet. Fahren Sie rechts des Dateinamens aufs Stecknadelsymbol für An diese Liste anheften und klicken Sie es an.

Heften Sie Ihre mit Schreibschutz versehende WordPad-Briefvorlage ans WordPad-Symbol in der Taskleiste an

 © Quelle: PCtipp.ch

Verfahren Sie genau gleich mit weiteren Vorlagen, die Sie in WordPad benötigen: Erstellen Sie diese im Ordner WordPadVorlagen, versehen Sie diese mit Schreibschutz und heften Sie diese an Ihr WordPad-Icon an. Damit bleiben Ihre Vorlagendateien dort per Rechtsklick immer griffbereit.

Die Vorlagendateien sind jetzt angeheftet und lassen sich nach einem Rechtsklick aufs WordPad-Symbol direkt verwenden

 © Quelle: PCtipp.ch

Tipp zum Schluss: Falls Sie in einer Ihrer Vorlagendateien etwas ändern wollen, entfernen Sie erst den Schreibschutz, führen Sie die Änderung durch und fügen anschliessend den Schreibschutz wieder hinzu. (PCtipp-Forum)

Inhalt

Kommentare

Windows 10 Office Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare