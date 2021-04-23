Für Software-Minimalisten
Windows 10: Standardvorlage und Dateivorlagen verwalten in WordPad
Microsoft Office inklusive Word ist relativ teuer, weshalb viele Nutzerinnen und Nutzer lieber eine Gratis-Alternative verwenden. Hierfür gäbe es zwar LibreOffice. Aber wer daheim bloss einfache Briefe schreibt und lieber eine Art PC-Schreibmaschine hätte, fühlt sich auch von den vielen Funktionen und zusätzlichen Programmen (Calc für Tabellen, Impress für Präsentationen usw.) in LibreOffice ein wenig erschlagen. Ausserdem belegt auch dieses einiges an Speicherplatz, braucht während der Arbeit ordentlich RAM und es dauert besonders auf älteren PCs recht lange, um es zu starten.
Offenbar erfreut sich aus diesen Gründen das simple Schreibprogramm WordPad weiterhin recht grosser Beliebtheit. Aber ein Problem bleibt, wie ein Leser im PCtipp-Forum feststellte: Die Standardvorlage in WordPad lässt sich in Sachen Schriftart und Seitenränder nicht anpassen. Ausserdem ist auch keine Vorlagenverwaltung vorgesehen, sodass Sie z.B. eine Standardvorlage für Briefe und eine für Faxmitteilungen hätten.
Mit der richtigen Vorbereitung kein Problem
Lösung: Es gibt zwar keine «Lösung», um eine Vorlagenverwaltung zu aktivieren oder um die Standardeinstellungen eines neuen WordPad-Dokuments zu ändern. Aber es gibt einen einfachen Workaround, der – richtig vorbereitet – praktisch dieselben Effekte hat.
Kurzfassung: Erstellen Sie eine schreibgeschützte WordPad-Datei mit Ihren gewünschten Einstellungen in einem separaten Ordner und geben Sie diese in Ihrer WordPad-Verknüpfung an. Heften Sie weitere schreibgeschützte WordPad-Vorlagen an Ihre WordPad-Verknüpfung an. Wie all dies im Detail geht, lesen Sie gleich nachfolgend.
Standardvorlage erstellen
Starten Sie WordPad. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf sein Icon in der Taskleiste und wählen Sie An Taskleiste anheften; natürlich nur, sofern Sie es dort nicht sowieso bereits angeheftet haben.
Öffnen Sie z.B. mit Windowstaste+E ein Explorer-Fenster und gehen Sie darin zu Ihrem Ordner Dokumente. Via Rechtsklick und Neu wählen Sie Ordner und nennen den neuen Ordner WordPadVorlagen.
Im leeren WordPad-Fenster tippen Sie provisorisch ein paar Zeichen ein, z.B. test. Drücken Sie Ctrl+A (Strg+A), um diese zu markieren. Wählen Sie nun oben die gewünschte Standardschriftart (z.B. Arial) und die gewünschte Standardschriftgrösse, zum Beispiel 12. In Ihrem Standarddokument möchten Sie vielleicht auch gleich die Seitenränder nach Ihrem Geschmack einrichten. Gehen Sie zu Datei/Seite einrichten. Passen Sie unten die Angaben für Ihre bevorzugten Seitenränder in Millimetern an (z.B. 25 Millimeter für 2,5 Zentimeter). Klicken Sie auf OK. Wenn Sie mögen, können Sie auch den Standardzeilenabstand ändern. Klicken Sie im Menüband im Bereich Absatz auf das Absatz-Symbol mit dem (¶-Zeichen) und legen Sie bei Zeilenabstand beispielsweise 1.00 fest.
Jetzt gehts zu Datei/Speichern. Als Speicherort verwenden Sie in Ihrem Dokumente-Ordner den neuen Ordner WordPadVorlagen, den Sie vorhin erstellt haben. Für den Dateinamen verwenden Sie beispielsweise Leerdatei. Den Dateityp können Sie bei Rich Text Format (.rtf) belassen oder ihn zu Office Open XML-Dokument ändern. Das ist etwas besser geeignet, falls Sie Dokumente an Word-Nutzende weitergeben. In diesem Fall empfiehlt es sich, gleich das Kästchen bei Standardmässig in diesem Format speichern anzuhaken. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt löschen Sie die provisorisch eingetippten Zeichen wieder und speichern Sie die Datei erneut. Die darin gewählte Schriftart sollte damit erhalten bleiben. Schliessen Sie WordPad.
Als nächstes versehen Sie die Datei mit einem Schreibschutz. Das ist nötig, weil Sie die Datei sonst bei der nächsten Gelegenheit aus Versehen überschreiben würden. Klicken Sie hierfür im Explorer mit rechts auf die vorhin erstellte Datei Leerdatei und öffnen Sie im Kontextmenü die Eigenschaften. Aktivieren Sie im Reiter Allgemein unten das Attribut Schreibgeschützt. Klicken Sie auf OK.
Standardvorlage in der Verknüpfung hinterlegenUnd wie bringen Sie WordPad jetzt dazu, beim Öffnen standardmässig Ihre Leerdatei zu benutzen? Das erreichen Sie, indem Sie ihm das in Ihrer Taskleisten-Verknüpfung so mitteilen. Klicken Sie daher mit rechts auf die WordPad-Verknüpfung in der Taskleiste. Im Kontextmenü erscheint wieder WordPad; auch hier klicken Sie mit rechter Maustaste drauf und wählen Eigenschaften.
Die nächste Aufgabe besteht darin, im Feld Ziel hinter ...wordpad.exe" den Pfad zu Ihrer Leerdatei anzugeben. Den müssen Sie nicht einmal eintippen! Es gibt nämlich einen Trick: Lassen Sie das Eigenschaften-Fenster geöffnet und wechseln Sie zum Explorer-Fenster, in welchem Sie Ihre Leerdatei sehen. Halten Sie z.B. mit der linken Hand die Shift-Taste (Umschalt-Taste) gedrückt, während Sie mit der rechten Hand mit der rechten Maustaste auf Ihre Leerdatei klicken. Damit erscheint im Kontextmenü ein zusätzlicher Befehl: Als Pfad kopieren. Klicken Sie ihn an. Jetzt ist der Pfad im Zwischenspeicher.
Wechseln Sie zurück zum noch geöffneten Eigenschaften-Fenster. Setzen Sie den Mauszeiger ins Feld Ziel und hüpfen Sie via End-Taste ganz an den Schluss. Tippen Sie ein Leerzeichen ein und drücken Sie Ctrl+V (Strg+V). Voilà, der vorhin kopierte Pfad zu Ihrer Leerdatei erscheint. Klicken Sie auf Übernehmen und auf OK.
Ab sofort ist es kinderleicht: Wenn Sie WordPad über diese Verknüpfung starten, wird Ihre persönliche Leerdatei geöffnet. Weil diese schreibgeschützt ist, wird jeweils beim ersten Klick auf Speichern ein neuer Dateiname verlangt.
Und wenn ich mehrere Vorlagen will?Bis jetzt haben Sie Ihre WordPad-Verknüpfung dazu gebracht, beim Start immer Ihre Vorlagen-Leerdatei zu öffnen. Aber was, wenn Sie weitere Vorlagen wollen, zum Beispiel für einen Brief oder eine Faxnachricht?
Das funktioniert nach einem sehr ähnlichen Prinzip, aber ein ganzes Stückchen einfacher. Erstellen Sie in WordPad zum Beispiel eine Briefvorlage, die Sie mitsamt Seitenrändern, Schriftarten und sogar Tabulatoren so gestalten, dass Sie später nur noch an den richtigen Stellen die fehlenden Informationen eintippen müssen. Etwa so, wie im folgenden Screenshot.
Speichern Sie die Datei in Ihrem Ordner WordPadVorlagen mit einem Namen wie WordPadBrief. Versehen Sie die Datei – wie Sie es schon bei der Leerdatei getan haben – mit einem Schreibschutz: im Explorer ein Rechtsklick darauf, Eigenschaften öffnen und Schreibgeschützt aktivieren.
Öffnen Sie die Datei wieder in WordPad. Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufs WordPad-Symbol in der Taskleiste. Im Kontextmenü sehen Sie Ihre Datei WordPadBrief unter Zuletzt verwendet. Fahren Sie rechts des Dateinamens aufs Stecknadelsymbol für An diese Liste anheften und klicken Sie es an.
Verfahren Sie genau gleich mit weiteren Vorlagen, die Sie in WordPad benötigen: Erstellen Sie diese im Ordner WordPadVorlagen, versehen Sie diese mit Schreibschutz und heften Sie diese an Ihr WordPad-Icon an. Damit bleiben Ihre Vorlagendateien dort per Rechtsklick immer griffbereit.
Tipp zum Schluss: Falls Sie in einer Ihrer Vorlagendateien etwas ändern wollen, entfernen Sie erst den Schreibschutz, führen Sie die Änderung durch und fügen anschliessend den Schreibschutz wieder hinzu. (PCtipp-Forum)
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