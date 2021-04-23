Windows 10: Standardvorlage und Dateivorlagen verwalten in WordPad

Lösung: Es gibt zwar keine «Lösung», um eine Vorlagenverwaltung zu aktivieren oder um die Standardeinstellungen eines neuen WordPad-Dokuments zu ändern. Aber es gibt einen einfachen Workaround, der – richtig vorbereitet – praktisch dieselben Effekte hat.

Kurzfassung: Erstellen Sie eine schreibgeschützte WordPad-Datei mit Ihren gewünschten Einstellungen in einem separaten Ordner und geben Sie diese in Ihrer WordPad-Verknüpfung an. Heften Sie weitere schreibgeschützte WordPad-Vorlagen an Ihre WordPad-Verknüpfung an. Wie all dies im Detail geht, lesen Sie gleich nachfolgend.

Standardvorlage erstellen

Starten Sie WordPad. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf sein Icon in der Taskleiste und wählen Sie An Taskleiste anheften; natürlich nur, sofern Sie es dort nicht sowieso bereits angeheftet haben.

Öffnen Sie z.B. mit Windowstaste+E ein Explorer-Fenster und gehen Sie darin zu Ihrem Ordner Dokumente. Via Rechtsklick und Neu wählen Sie Ordner und nennen den neuen Ordner WordPadVorlagen.