Windows 10: Store-Apps aktualisieren

Eigentlich sollten sich die «Kachel-Apps» automatisch aktualisieren. Doch auch wenn Sie diese aus dem Microsoft Store installiert haben, kann es manchmal länger dauern, bis Updates bei Ihnen ankommen.

Öffnen Sie die App Microsoft Store, erkennbar am Icon mit der weissen Einkaufstasche und den farbigen Quadraten. Fehlt das Icon, finden Sie es, indem Sie im Startmenü oder im Suchfeld nach Store suchen.