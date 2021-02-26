Windows 10: Suchresultat bitte immer in der Detail-Ansicht

Jetzt müssen Sie kurz zuerst den Windows-Explorer neu starten. Drücken Sie hierfür Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) zum Öffnen des Task-Managers. Klicken Sie allenfalls auf Mehr Details. Im Reiter Prozesse finden Sie meist recht weit oben den Eintrag Windows-Explorer. Klicken Sie mit rechts auf diesen und wählen Sie Neu starten (das ist ein Trick, der schneller geht als ein Aus- und Wieder-Einloggen).

Zum Schluss implementieren Sie die erwähnten Registry-Einstellungen: Doppelklicken Sie hierfür die vorhin auf dem Desktop gespeicherte Datei SucheDetailansicht.reg und bestätigen Sie die Rückfragedialoge mit Ja, Ja und OK. Jetzt sollten die Suchresultate im Explorer standardmässig in der Detailansicht erscheinen.