Personalisierung
Windows 10: Systemsteuerung im Windows+X-Menü unterbringen
Beim Rechtsklick aufs Startmenü-Symbol oder beim Drücken von Windowstaste+X zeigten Windows 8 und frühe Windows-10-Versionen nebst neueren Einstellungsverknüpfungen auch eine zur Systemsteuerung. In einem Creators Update (2017) ist diese Möglichkeit zum Öffnen der Systemsteuerung verschwunden.
Die Stossrichtung ist klar: Immer mehr Einstellungen wandern in eine Rubrik unter Start/Einstellungen. Microsoft dürfte vorhaben, eines Tages die Systemsteuerung komplett überflüssig zu machen. Dennoch hat sie derzeit noch ihre Berechtigung. Einige Einstellungen (z.B. Schriftarten) sind parallel dazu immer noch zusätzlich via Systemsteuerung zugänglich, andere sind noch gar nicht als neues Einstellungselement zu finden, weshalb man für manche Dinge sowieso zur Systemsteuerung greifen muss.
Viele Wege führen zur Systemsteuerung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für bequemen Zugriff auf die Systemsteuerung. Ein paar davon im Schnelldurchgang:
- Klicken Sie auf Start, tippen Sie Systemsteuerung ein und öffnen Sie diese.
- Brauchen Sie die Systemsteuerung öfter, heften Sie diese nach dem Öffnen direkt in der Taskleiste an: Rechtsklick aufs Icon der geöffneten Systemsteuerung, gefolgt von An Taskleiste anheften.
- Wollen Sie hierfür keinen Taskleisten-Platz verbraten? Dann bekommen Sie die Systemsteuerung mit einem Registry-Kniff ins Kontextmenü (Rechtsklick-Menü) des Desktops. Das lesen Sie hier: Systemsteuerung im Desktop-Kontextmenü anzeigen.
- Betrifft es nicht die ganze Systemsteuerung, aber ein paar Elemente davon, die Sie häufig brauchen? Dann ist dieser Tipp etwas für Sie: Verknüpfung zu fast jeder Einstellung erzeugen.
Systemsteuerung zurück ins Windows+X-Menü holen
Wie Sie an den obigen Hinweisen sehen, kann man tipptopp ohne die Systemsteuerung im Start-Kontextmenü bzw. im Windows+X-Menü leben. Wollen Sie diese aber trotzdem wieder im Windows+X-Menü haben, geht das auch.
Öffnen Sie den Windows-Explorer. Klicken Sie in die Adresszeile und tippen oder kopieren Sie folgenden Pfad hinein:
%localappdata%\Microsoft\Windows\WinX\Group2
Sie landen in einem Ordner wie «C:\Users\IhrName\AppData\Local\ Microsoft\Windows\WinX\Group2». Dort gibts ein modern aussehendes Systemsteuerungs-Icon, das Sie aber aufs Eis führt, denn jenes öffnet die neuen Einstellungen, nicht die Systemsteuerung. Klicken Sie es an, drücken Sie F2 und benennen Sie die Datei in etwas anderes um, zum Beispiel in «Systemsteuerung neu». So haben Sie die Original-Verknüpfung noch, falls Sie das später wieder ändern wollen. Schieben Sie das Fenster mit diesen Verknüpfungen ein wenig zur Seite; Sie brauchen es gleich wieder.
Laden Sie nun vom deutschen Deskmodder.de-Blog die Datei «Systemsteuerung-Win-X-Menue.zip» herunter.
Öffnen Sie die Datei per Doppelklick. Öffnen Sie auch den darin enthaltenen Ordner Systemsteuerung- Win + X Menü per Doppelklick. Falls Sie die Datei entzippt haben, heisst darin das Element von Interesse «Systemsteuerung», falls Sie die Datei nicht entzippt haben, wird die benötigte Datei hier noch als «4 - Control Panel» angezeigt. Das macht aber nichts; in der Zip-Datei verzichtet Windows einfach aufs Anzeigen des lokalisierten Dateinamens.
Ziehen Sie jetzt die Datei Systemsteuerung bzw. 4 - Control Panel mit der rechten Maustaste aus der Zip-Datei und lassen Sie diese im nebenher noch geöffneten Ordner «C:\Users\IhrName\AppData\Local\ Microsoft\Windows\WinX\Group2» fallen. Wählen Sie Hierher kopieren. Hier erscheint die Verknüpfung jetzt in jedem Fall als Systemsteuerung, auch wenn sie in der Zip-Datei noch 4 - Control Panel geheissen hat. Das war es eigentlich schon!
Nicht reinfallen: Obige Anleitung macht den Anschein, man könne einfach selbst eine Verknüpfung zur Systemsteuerungs-Datei (control.exe) erstellen. Das wird nicht klappen. Sie müssen jene aus der oben verlinkten Zip-Datei verwenden.
Testen: Drücken Sie Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) zum Öffnen des Task-Managers. Klicken Sie darin gegebenenfalls auf Mehr Details. Im Reiter Prozesse klicken Sie auf den Spaltentitel Name, um die Einträge alphabetisch zu sortieren. Machen Sie in der Liste den Eintrag Windows-Explorer ausfindig. Klicken Sie mit rechter Maustaste drauf und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Neu starten.
Damit startet es bloss den Explorer-Prozess neu (alle anderen Programme laufen weiter); so müssen Sie nicht den ganzen PC neu starten. Ab sofort entdecken Sie die Systemsteuerung auch im Kontextmenü des Startmenü-Knopfes bzw. beim Drücken von Windowstaste+X.
Wermutstropfen: Benutzerberichten zufolge neigt Microsoft dazu, diese Änderung bei grösseren Funktionsupdates wieder rückgängig zu machen. Es kann also sein, dass Sie das in ein paar Monaten wieder nachrüsten müssen.
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