Windows 10: Systemsteuerung im Windows+X-Menü unterbringen

Beim Rechtsklick aufs Startmenü-Symbol oder beim Drücken von Windowstaste+X zeigten Windows 8 und frühe Windows-10-Versionen nebst neueren Einstellungsverknüpfungen auch eine zur Systemsteuerung. In einem Creators Update (2017) ist diese Möglichkeit zum Öffnen der Systemsteuerung verschwunden.

Die Stossrichtung ist klar: Immer mehr Einstellungen wandern in eine Rubrik unter Start/Einstellungen. Microsoft dürfte vorhaben, eines Tages die Systemsteuerung komplett überflüssig zu machen. Dennoch hat sie derzeit noch ihre Berechtigung. Einige Einstellungen (z.B. Schriftarten) sind parallel dazu immer noch zusätzlich via Systemsteuerung zugänglich, andere sind noch gar nicht als neues Einstellungselement zu finden, weshalb man für manche Dinge sowieso zur Systemsteuerung greifen muss.

Viele Wege führen zur Systemsteuerung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für bequemen Zugriff auf die Systemsteuerung. Ein paar davon im Schnelldurchgang:

Klicken Sie auf Start , tippen Sie Systemsteuerung ein und öffnen Sie diese.

, tippen Sie ein und öffnen Sie diese. Brauchen Sie die Systemsteuerung öfter, heften Sie diese nach dem Öffnen direkt in der Taskleiste an: Rechtsklick aufs Icon der geöffneten Systemsteuerung , gefolgt von An Taskleiste anheften .

öfter, heften Sie diese nach dem Öffnen direkt in der Taskleiste an: Rechtsklick aufs Icon der geöffneten , gefolgt von . Wollen Sie hierfür keinen Taskleisten-Platz verbraten? Dann bekommen Sie die Systemsteuerung mit einem Registry-Kniff ins Kontextmenü (Rechtsklick-Menü) des Desktops. Das lesen Sie hier: Systemsteuerung im Desktop-Kontextmenü anzeigen.

mit einem Registry-Kniff ins Kontextmenü (Rechtsklick-Menü) des Desktops. Das lesen Sie hier: Systemsteuerung im Desktop-Kontextmenü anzeigen. Betrifft es nicht die ganze Systemsteuerung, aber ein paar Elemente davon, die Sie häufig brauchen? Dann ist dieser Tipp etwas für Sie: Verknüpfung zu fast jeder Einstellung erzeugen.

Systemsteuerung zurück ins Windows+X-Menü holen

Wie Sie an den obigen Hinweisen sehen, kann man tipptopp ohne die Systemsteuerung im Start-Kontextmenü bzw. im Windows+X-Menü leben. Wollen Sie diese aber trotzdem wieder im Windows+X-Menü haben, geht das auch.

Öffnen Sie den Windows-Explorer. Klicken Sie in die Adresszeile und tippen oder kopieren Sie folgenden Pfad hinein:

%localappdata%\Microsoft\Windows\WinX\Group2