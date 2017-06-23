23. Jun 2017
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 10: Temporäre Dateien loswerden – so gehts!
Die temporären Dateien unter Windows 10 können zum Speicherfresser werden. So verhindern Sie das.
Der Temp-Ordner hortet Dateischnipsel aus allen möglichen Quellen. Mit der Zeit kann dieser Ordner auch mehrere Gigabyte gross sein. So verhindern Sie, dass die Festplatte von temporären Dateischnipsel verstopft wird.
- Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R
- Geben Sie nun den Parameter %temp% ein.
- Drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+A. Das markiert alle Dateien des Ordners
- Drücken Sie die Tastenkombination Shift+Delete.
- Nicht gelöscht werden können Dateien, die noch geöffnet oder von irgendeinem Prozess noch verwendet werden. Entsprechend wird es eine Fehlermeldung geben.
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