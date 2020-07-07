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Gaby Salvisberg
7. Jul 2020
Lesedauer 3 Min.

Windows-Update

Windows 10: Updates scheitern am Fehler 0x80071A91

Windows-Update kann hie und da den Dienst verweigern. Beim Update-Fehler mit dem Fehlercode 0x80071A91 kann folgender Trick helfen.

Gegen den Update-Fehler 0x80071A91 hilft ein recht einfacher Tipp

© (Quelle: Screenshot: User «Compidoktor», PCtipp-Forum)

Wenn sich Windows-Updates nicht installieren wollen, liegt es nur in seltenen Fällen am Fehler 0x80071A91. Im Normalfall versuchen Sie angesichts gescheiterter Windows-Updates auf Ihrer Festplatte aufzuräumen. Starten Sie den PC einmal neu, schalten Sie vorübergehend den Virenscanner aus, beenden Sie alle Programme und versuchen Sie es erneut mit dem Update. Oft reicht das schon.

Geht es weiterhin nicht, ist Ihre erste Anlaufstelle Start/Einstellungen/Update und Sicherheit. In der linken Spalte gehts zu Problembehandlung. Im rechten Teil klicken Sie auf Zusätzliche Problembehandlungen und geben hier jener für Windows Update eine Chance. Klicken Sie es an und benutzen Sie Problembehandlung ausführen.

Wenn dies – und vielleicht ein weiterer PC-Neustart – nicht hilft, versuchen Sie es mit den Tipps in diesem Artikel: Der Dauerk(r)ampf mit dem Windows-Update. Der Artikel entstand zwar noch anhand von Windows 7, wurde aber mit den entsprechenden Tipps für Windows 10 ergänzt.

Immer noch nichts – mit Fehler 0x80071A91?

Sofern es sich um den Update-Fehler 0x80071A91 handelt, kann ein Zurücksetzen der Daten im Transaktionsmanager helfen. Dies haben verschiedene Nutzer in verschiedenen Supportforen bestätigt.

Der Hintergrund ist dieser: Unter dem Windows-üblichen Dateisystem NTFS führt der Transaktionsmanager quasi Buch über alle Dateien, die geschrieben, verschoben usw. werden. Die Idee ist, dass Windows damit eine Aktion rückgängig machen kann, falls etwas schiefgeht. Nun kann es aber auch bei den im Transaktionsmanager vorhandenen Daten zu Inkonsistenzen kommen. Setzt man diese Metadaten zurück, versetzt man den Transaktionsmanager wieder ein einen sauber definierten Zustand. So weiss jener auch wieder, welche Update-Files wohin heruntergeladen worden sind. Der Fehlercode 0x80071A91 deutet zudem auf ein Problem mit dem Transaktionsmanager hin.

Einmal mehr gibts einen kleinen Ausflug in die Kommandozeile. Klicken Sie Start, tippen Sie cmd ein, rechtsklicken Sie die Eingabeaufforderung und wählen Sie Als Administrator ausführen. Tippen Sie folgenden Befehl ein und drücken Sie Enter:

fsutil resource setautoreset true C:\

Falls Ihre Windows-Installation nicht auf Laufwerk C:\ liegt, ersetzen Sie C:\ durch den korrekten Buchstaben (z.B. D:\). Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, starten Sie den PC einmal neu. (PCtipp-Forum)

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