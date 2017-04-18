Windows 10: USB-Laufwerke erscheinen doppelt

Wenn das Laufwerk zweimal unter demselben Buchstaben erscheint, dann dürfte es sich um ein zumindest von Microsoft erwünschtes Verhalten handeln; ganz nach dem Motto:

«It's not a bug, it's a feature!»

Schauen Sie sich die Sache einmal genau an. Sie dürften feststellen, dass der USB-Stick einmal als Unterelement von «Dieser PC» auftaucht und noch ein zweitesmal als separates Objekt auf derselben Ebene wie «Dieser PC».

Sie könnten nun Folgendes tun: Klappen Sie «Dieser PC» zu. Oder Sie gewöhnen sich daran, dass das Objekt doppelt erscheint.

Sie könnten Windows auch dazu bringen, das Laufwerk nicht wieder als separates Objekt anzuzeigen. Hierfür ist allerdings ein Eingriff in die Windows-Registry fällig.

So geht der kleine Registry-Hack

Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie regedit ein und drücken Sie Enter. Es startet der Registry-Editor. Seien Sie darin bitte sehr vorsichtig. Navigieren Sie zunächst übers Aufklappen der Zweige im linken Fensterteil zu diesem Eintrag:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

\Explorer\Desktop\NameSpace\DelegateFolders\

{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zweignamen {F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83} und wählen Sie im Kontextmenü den Punkt Umbenennen. Fügen Sie einfach am Anfang des Zweignamens ein Minuszeichen ein, damit der Eintrag danach «-{F5FB2C77-0E2F-4A16-A381-3E560C68BC83}» heisst.