Windows 10: Verknüpfung zu (fast) jeder Einstellung erzeugen

Noch mehr Auswahl haben Sie, wenn Sie temporär einen «Gott-Modus»-Ordner erstellen. Der zeigt nämlich noch viel mehr Systemsteuerungselemente an, inklusive einigen Unterbefehlen. Das klappte schon unter Windows 7. Beispiele: Sie finden nicht nur «Benutzerkonten», sondern direkt «Kontotyp ändern». Oder nicht nur «Programme und Features», sondern als Unterbefehl davon «Installierte Updates anzeigen». Auch diese Elemente können Sie einfach per Maus aus dem Fenster ziehen und ans Systemsteuerungs-Symbol in der Taskleiste anheften. Wie Sie einen solchen Gott-Modus-Ordner erzeugen, lesen Sie in «Gott-Modus für Windows 10». Sobald Sie die Verknüpfung zum gewünschten Befehl in der Taskleiste erzeugt haben, können Sie den «Gott-Modus-Ordner» wieder löschen.

Der Nachteil: Sie haben hiermit die Einstellung nicht direkt in der Taskleiste, sondern als Unterpunkt der dort angehefteten Systemsteuerung. Zwar ist das besser als nichts, aber es geht noch direkter, Sie werden gleich sehen.

Seite 2: Einstellungselemente von Windows 10 verknüpfen

Seite 3: Liste aller Einstellungen direkt zum Anheften in der Taskleiste!

Einstellungen von Windows 10 verknüpfen

In Windows 10 sind viele Einstellungen aus der Systemsteuerung verschwunden. Stattdessen ruft man übersübersein Fenster mit neuenauf, in dem sich dann die einzelnen Kategorien (z.B.) finden. Klickt man eine davon an, lässt sich danach beispielsweiseanklicken. Wieder ist der Weg hierhin relativ lang. Er lässt sich mit einer Verknüpfung etwas verkürzen. Laut offiziellem Weg nur wenig, mit unserem Weg (siehe nächste Seite) dann jedoch sehr!

Im Startmenü anheften: Auch hier gäbe es den offiziellen Weg; jenen über Kacheln im Startmenü. Finden Sie unter Start/Einstellungen eine, die Sie für häufigere Nutzung leichter zugänglich machen wollen, klicken Sie direkt im Einstellungsfenster mit rechts drauf und wählen Sie An Start anheften. Bestätigen Sie die Rückfrage des Systems mit Ja. Ab sofort ist diese eine Einstellung direkt im Startmenü als Kachel zu finden. Der Nachteil dieser Übung ist offensichtlich: Sie müssen weiterhin jedes mal mindestens das Startmenü öffnen, um an die Einstellung zu kommen. Der Abkürzungseffekt ist damit eher gering.