Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
1. Mär 2021
Lesedauer 16 Min.

Frisch aktualisiert!

Windows 10: Verknüpfung zu (fast) jeder Einstellung erzeugen

Egal ob es einzelne Systemsteuerungselemente oder andere Einstellungen sind – wer diese oft braucht, kann diese als Verknüpfungen ablegen. Dank unserer riesigen Befehlsliste sogar direkt in der Taskleiste!

Einfach per Maus aus dem Systemsteuerungsfenster rausziehen, um eine Verknüpfung zu erstellen

© Quelle: PCtipp.ch

Die einen wollen generell die Mauseinstellungen schnell aufrufen können. Oder vielleicht nur genau die Mauszeigergrösse. Oder die Einstellungen zu ClearType. Oder einfach Windows Update. Welche Einstellung es auch immer sei – sie ist oftmals schwer zu erreichen. Darum wäre Ihnen eine Verknüpfung auf dem Desktop oder in der Taskleiste recht, über die Sie die Einstellung direkt aufrufen können.

Die Befehlsliste

Suchen Sie die Liste der Verknüpfungsbefehle?

Die lange Liste aller möglichen Befehle für direkte Verknüpfung von Systemsteuerungs- und Windows-Einstellungen finden Sie hier auf Seite 3.

Systemsteuerungs-Verknüpfung: offizieller Weg

Windows sieht nur einen offiziellen Weg vor, Systemsteuerungselemente an die Taskleiste zu heften. Der ginge so: Starten Sie die Systemsteuerung und heften Sie diese als solches per Rechtsklick und An Taskleiste anheften an. In der Systemsteuerung selbst schalten Sie die Anzeige oben rechts auf Kleine Symbole um. Ist das Element, das Sie gerne verknüpfen würden, hier schon zu sehen? Schnappen Sie es per Maus und ziehen Sie es einfach aus dem Fenster heraus auf den Desktop. Sie werden sehen, dass Windows davon tatsächlich eine Verknüpfung erstellt. Und die führt auch zum gewählten Objekt.

Auf die gleiche Weise können Sie die Einstellung auch an die Systemsteuerungs-Verknüpfung in der Taskleiste anheften: Ziehen Sie die Einstellung per Maus aus der Systemsteuerung aufs Systemsteuerungs-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie Anheften an Systemsteuerung.

Einfach per Maus aus dem Systemsteuerungsfenster rausziehen, um eine Verknüpfung zu erstellen

 © Quelle: PCtipp.ch

Noch mehr Auswahl haben Sie, wenn Sie temporär einen «Gott-Modus»-Ordner erstellen. Der zeigt nämlich noch viel mehr Systemsteuerungselemente an, inklusive einigen Unterbefehlen. Das klappte schon unter Windows 7. Beispiele: Sie finden nicht nur «Benutzerkonten», sondern direkt «Kontotyp ändern». Oder nicht nur «Programme und Features», sondern als Unterbefehl davon «Installierte Updates anzeigen». Auch diese Elemente können Sie einfach per Maus aus dem Fenster ziehen und ans Systemsteuerungs-Symbol in der Taskleiste anheften. Wie Sie einen solchen Gott-Modus-Ordner erzeugen, lesen Sie in «Gott-Modus für Windows 10». Sobald Sie die Verknüpfung zum gewünschten Befehl in der Taskleiste erzeugt haben, können Sie den «Gott-Modus-Ordner» wieder löschen.

Der Nachteil: Sie haben hiermit die Einstellung nicht direkt in der Taskleiste, sondern als Unterpunkt der dort angehefteten Systemsteuerung. Zwar ist das besser als nichts, aber es geht noch direkter, Sie werden gleich sehen.

Seite 2: Einstellungselemente von Windows 10 verknüpfen

Seite 3: Liste aller Einstellungen direkt zum Anheften in der Taskleiste!

Einstellungen von Windows 10 verknüpfen

In Windows 10 sind viele Einstellungen aus der Systemsteuerung verschwunden. Stattdessen ruft man übers Startmenü übers Zahnradsymbol ein Fenster mit neuen Windows-Einstellungen auf, in dem sich dann die einzelnen Kategorien (z.B. Update und Sicherheit) finden. Klickt man eine davon an, lässt sich danach beispielsweise Windows Update anklicken. Wieder ist der Weg hierhin relativ lang. Er lässt sich mit einer Verknüpfung etwas verkürzen. Laut offiziellem Weg nur wenig, mit unserem Weg (siehe nächste Seite) dann jedoch sehr!

Im Startmenü anheften: Auch hier gäbe es den offiziellen Weg; jenen über Kacheln im Startmenü. Finden Sie unter Start/Einstellungen eine, die Sie für häufigere Nutzung leichter zugänglich machen wollen, klicken Sie direkt im Einstellungsfenster mit rechts drauf und wählen Sie An Start anheften. Bestätigen Sie die Rückfrage des Systems mit Ja. Ab sofort ist diese eine Einstellung direkt im Startmenü als Kachel zu finden. Der Nachteil dieser Übung ist offensichtlich: Sie müssen weiterhin jedes mal mindestens das Startmenü öffnen, um an die Einstellung zu kommen. Der Abkürzungseffekt ist damit eher gering.

Vielen könnte das schon reichen: Einstellungen lassen sich als Kachel im Startmenü anheften

 © Quelle: PCtipp.ch

Aber direkt in der Taskleiste anheften? Das braucht einen Kniff. Darum finden Sie auf der nächsten Seite unsere riesige, frisch für Windows 10 20H2 aktualisierte Tabelle für die korrekten Befehlszeilen, die Sie in Ihrer Verknüpfung einfügen können. Und es ist viel einfacher, als Sie denken.

Jede beliebige Einstellung direkt in der Taskleiste

Wollen Sie nun zum Beispiel die Maus- oder Spracheinstellungen direkt in der Taskleiste anheften, klappt das nicht auf herkömmlichem Weg. Es gibt aber Tricks, wie Sie so ziemlich jede Einstellung dennoch direkt verknüpft bekommen, egal, ob sie aus der Systemsteuerung oder aus den Windows-Einstellungen stammt.

Verknüpfung erstellen: Erstellen Sie via Rechtsklick auf eine leere Stelle auf dem Desktop via Neu eine Verknüpfung. Bei «Geben Sie den Speicherort des Elements ein» kopieren Sie aus der untenstehenden aktualisierten Liste die zugehörige Befehlszeile hinein, zum Beispiel für die «Maus-Eigenschaften (Reiter Tasten)»: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl. Klicken Sie auf Weiter und geben Sie der Verknüpfung einen aussagekräftigen Namen, am besten den Namen der zu verknüpfenden Einstellung, z.B. «Maus». Klicken Sie auf Fertig stellen. Die Verknüpfung sollte jetzt bereits funktionieren. Testen Sie es mal kurz per Doppelklick darauf.

Erstellen Sie zunächst eine Verknüpfung auf dem Desktop

 © Quelle: PCtipp.ch

Ändern Sie das Icon; nehmen Sie für Maus oder Tastatur z.B. eins aus der Datei main.cpl

 © Quelle: PCtipp.ch

Icon anpassen: Jetzt haben Sie je nach Einstellung zunächst nur eine Verknüpfung mit neutralem Icon oder mit dem Explorer-Symbol. Klicken Sie mit rechter Maustaste drauf und öffnen Sie die Eigenschaften. Klicken Sie im Reiter Verknüpfung auf Anderes Symbol. Vielleicht wird Ihnen direkt eine Auswahl von passenden Icons angezeigt, zum Beispiel aus der Datei C:\Windows\System32\shell32.dll. Mehr hübsche Icons finden Sie in imageres.dll im gleichen Ordner. Oder in einer der .cpl-Dateien; so enthält zum Beispiel die Datei main.cpl zwei brauchbare Icons für Maus und Tastatur. Hierfür müssen Sie aber im Auswahldialog für die Icons auf Alle Dateien umschalten. Tipps zu weiteren guten Icons unter Windows 10 finden Sie übrigens hier.

Ist ein Icon ausgewählt? Jetzt schieben Sie die neue Verknüpfung einfach per Maus in die Taskleiste, wo bereits der Vorschlag zum Anheften erscheint. Voilà!

Liste aller Einstellungsbefehlszeilen

Kürzlich fanden Sie in diesem anderen Artikel eine aktualisierte Liste von Befehlen, die Sie per Windowstaste+R direkt ausführen können. Hier nun aber die sehr stark erweiterte Liste der möglichen Befehle, die sich auch für Verknüpfungen eignen, die sich direkt an die Taskleiste anheften lassen.

Liste der Befehle, die sich an die Taskleiste anheften lassen

Windows-Einstellung Befehl
Administrative Werkzeuge %windir%\explorer.exe shell:::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}
Akku %windir%\explorer.exe ms-settings:batterysaver
Aktivierung %windir%\explorer.exe ms-settings:activation
Anmeldedaten (lokal gespeicherte) sichern/wiederherstellen %windir%\system32\credwiz.exe
Anmeldeinformationsverwaltung %windir%\explorer.exe shell:::{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}
Anmeldeoptionen  %windir%\explorer.exe ms-settings:signinoptions
Anzeige (Bildschirmeinstellungen) %windir%\explorer.exe ms-settings:display
Anzeige (Bildschirmeinstellungen) %windir%\explorer.exe ms-settings:screenrotation
Anzeigesprache hinzufügen %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-adddisplaylanguage
App-Berechtigungen: Funktechnik (Bluetooth usw.) %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-radios
App-Berechtigungen: Kalenderzugriff  %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-calendar
App-Berechtigungen: Kamerazugriff  %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-webcam
App-Berechtigungen: Kontaktezugriff %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-contacts
App-Berechtigungen: Kontoinformationen  %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-accountinfo
App-Berechtigungen: Messaging-Zugriff %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-messaging
App-Berechtigungen: Mikrofonzugriff %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-microphone
App-Berechtigungen: Positionserkennung %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-location
App-Berechtigungen: Weitere (verbundene) Geräte %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-customdevices
App-Lautstärke- und Geräteeinstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:apps-volume
Apps für Websites zuordnen %windir%\explorer.exe ms-settings:appsforwebsites
Apps und Features %windir%\explorer.exe ms-settings:appsfeatures
Arbeitsordner verwalten %windir%\System32\WorkFolders.exe
Audiogeräte verwalten %windir%\explorer.exe ms-settings:sound-devices
Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen  %windir%\explorer.exe ms-settings:workplace
Automatische Wiedergabe %windir%\explorer.exe ms-settings:autoplay
Automatische Wiedergabe-Einstellungen %windir%\explorer.exe shell:::{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}
Autostart %windir%\explorer.exe ms-settings:startupapps
Benachrichtigungen im Infobereich %windir%\explorer.exe shell:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}
Benachrichtigungen nicht anzeigen, wenn Bildschirm dupliziert %windir%\explorer.exe ms-settings:quietmomentspresentation
Benachrichtigungen nicht beim Spielen im Vollbildmodus anzeigen %windir%\explorer.exe ms-settings:quietmomentsgame
Benachrichtigungen und Aktionen  %windir%\explorer.exe ms-settings:notifications
Benachrichtigungsassistent %windir%\explorer.exe ms-settings:quiethours
Benachrichtigungsassistent zu diesen Zeiten aktiv %windir%\explorer.exe ms-settings:quietmomentsscheduled
Benutzerkonten, Änderungen eigenes Konto %windir%\explorer.exe shell:::{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}
Benutzerkonten, Grundeinstellungen %windir%\System32\netplwiz.exe
Benutzerkontensteuerung-Einstellungen %windir%\system32\UserAccountControlSettings.exe
Bildschirmlupe  %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-magnifier
Bildschirmschoner-Einstellungen rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1
Bildschirmtastatur starten %windir%\system32\osk.exe
BitLocker Laufwerksverschlüsselung %windir%\explorer.exe shell:::{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}
Bluetooth- und andere Geräte  %windir%\explorer.exe ms-settings:bluetooth
Bluetooth- und andere Geräte hinzufügen %windir%\explorer.exe ms-settings:connecteddevices
Center für erleichterte Bedienung rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl
ClearType-Tuner %windir%\system32\cttune.exe
Computerverwaltung compmgmt.msc
Cortana %windir%\explorer.exe ms-settings:cortana
Cortana: Berechtigungen %windir%\explorer.exe ms-settings:cortana-permissions
Cortana: Mehr Details %windir%\explorer.exe ms-settings:cortana-moredetails
Cortana: mit Cortana sprechen %windir%\explorer.exe ms-settings:cortana-talktocortana
Dateiversionsverlauf %windir%\system32\FileHistory.exe
Dateiversionsverlaufseinstellungen %windir%\explorer.exe shell:::{F6B6E965-E9B2-444B-9286-10C9152EDBC5}
Datenausführungsverhinderung %windir%\system32\SystemPropertiesDataExecutionPrevention.exe
Datenschutz: Aktivitätsverlauf Einstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-activityhistory
Datenschutz: Anrufverlauf %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-callhistory
Datenschutz: App-Diagnose %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-appdiagnostics
Datenschutz: Aufgaben %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-tasks
Datenschutz: Automatischer Datei-Download %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-automaticfiledownloads
Datenschutz: Benachrichtigungen %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-notifications
Datenschutz: Bilder %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-pictures
Datenschutz: Dateisystem %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-broadfilesystemaccess
Datenschutz: Diagnosedaten anzeigen %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-feedback-telemetryviewergroup
Datenschutz: Dokumente %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-documents
Datenschutz: E-Mail %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-email
Datenschutz: Freihand- und Eingabeanpassung %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-speechtyping
Datenschutz: Hintergrund-Apps %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-backgroundapps
Datenschutz: Online-Spracherkennung %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-speech
Datenschutz: Stimmaktivierung %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-voiceactivation
Datenschutz: Telefonanrufe %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-phonecalls
Datenschutzoptionen allgemein %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy
Datenträgerbereinigung %windir%\system32\cleanmgr.exe
Datenträgerverwaltung diskmgmt.msc
Datum und Uhrzeit  %windir%\explorer.exe ms-settings:dateandtime
Datum und Uhrzeit: Einstellungen rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl
Datum und Uhrzeit: Zusätzliche Uhren rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1
Defragmentierung (bitte nur bei HDD, nicht SSD) %windir%\system32\dfrgui.exe
Designs auswählen und anpassen %windir%\explorer.exe ms-settings:themes
Desktop-Hintergrund auswählen %windir%\explorer.exe shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} -Microsoft.Personalization\pageWallpaper
Desktopsymboleinstellungen rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0
DFÜ-Einstellungen (z.B. Analogmodem)  %windir%\explorer.exe ms-settings:network-dialup
Dienste verwalten services.msc
DirectX-Diagnose-Programm %windir%\system32\dxdiag.exe
Drahtlose Anzeige verbinden %windir%\explorer.exe ms-settings-connectabledevices:devicediscovery
Drucker und Scanner %windir%\explorer.exe ms-settings:printers
Druckverwaltung printmanagement.msc
Eingabe (Rechtschreibung)  %windir%\explorer.exe ms-settings:typing
Eingabe (Wortvorschläge) %windir%\explorer.exe ms-settings:devicestyping-hwkbtextsuggestions
Einstellungen für den Nachtmodus %windir%\explorer.exe ms-settings:nightlight
E-Mail und Konten %windir%\explorer.exe ms-settings:emailandaccounts
Energieoptionen rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl
Energieoptionen, Erweiterte Einstellungen rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl,,1
Energiesparplan bearbeiten %windir%\explorer.exe shell:::{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D} -Microsoft.PowerOptions\pagePlanSettings
Energiesparplan erstellen %windir%\explorer.exe shell:::{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D} -Microsoft.PowerOptions\pageCreateNewPlan
Energiesparplan, Verhalten des Netzschalters %windir%\explorer.exe shell:::{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D} -Microsoft.PowerOptions\pageGlobalSettings
Entwickleroptionen  %windir%\explorer.exe ms-settings:developers
Ereignisanzeige eventvwr.msc
Erleichterte Bedienung: Anzeige und Text %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-display
Erleichterte Bedienung: Audioeinstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-audio
Erleichterte Bedienung: Augensteuerung %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-eyecontrol
Erleichterte Bedienung: Blaulichtfilter %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-colorfilter-bluelightlink
Erleichterte Bedienung: Farbfilter %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-colorfilter
Erleichterte Bedienung: Farbfilter %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-colorfilter-adaptivecolorlink
Erleichterte Bedienung: Hoher Kontrast %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-highcontrast
Erleichterte Bedienung: Maus per Zehnertastatur %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-mouse
Erleichterte Bedienung: Mauszeiger %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-MousePointer
Erleichterte Bedienung: Sprachausgabe %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-narrator
Erleichterte Bedienung: Sprachausgabe direkt starten %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-narrator-isautostartenabled
Erleichterte Bedienung: Spracherkennung %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-speechrecognition
Erleichterte Bedienung: Tastatur %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-keyboard
Erleichterte Bedienung: Textcursor anpassen %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-cursor
Erweiterte Skalierungseinstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:display-advanced
Explorer-Optionen %windir%\explorer.exe shell:::{6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF}
Explorer-Optionen, Reiter Ansicht rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 7
Explorer-Optionen, Reiter Suchen rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 2
Familie und weitere Benutzer %windir%\explorer.exe ms-settings:otherusers
Farben auswählen  %windir%\explorer.exe ms-settings:personalization-colors
Farben  %windir%\explorer.exe ms-settings:colors
Farbverwaltung (Farbprofile) %windir%\explorer.exe shell:::{B2C761C6-29BC-4f19-9251-E6195265BAF1}
Feedback und Diagnosedaten  %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-feedback
Fensterfarbe und -darstellung %windir%\explorer.exe shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} -Microsoft.Personalization\pageColorization
Finde mein Gerät %windir%\explorer.exe ms-settings:findmydevice
Flugzeugmodus  %windir%\explorer.exe ms-settings:network-airplanemode
Freigegebene Ordner fsmgmt.msc
Game Controllers rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl
Gemeinsame Nutzung (Freigabe in der Nähe) %windir%\explorer.exe ms-settings:crossdevice
Gerät suchen und hinzufügen %windir%\System32\DevicePairingWizard.exe
Geräte und Drucker %windir%\explorer.exe shell:::{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}
Gerätemanager öffnen devmgmt.msc
Geräteverschlüsselung (falls vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:deviceencryption
Grafikeinstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:display-advancedgraphics
Gruppenrichtlinien-Editor (nur Pro-Versionen) gpedit.msc
Hardwareassistent (für ältere Geräte) %windir%\System32\hdwwiz.exe
Ihr Mobiltelefon (Verknüpfte Handys) %windir%\explorer.exe ms-settings:mobile-devices
Ihre Infos %windir%\explorer.exe ms-settings:yourinfo
Indizierungsoptionen %windir%\explorer.exe shell:::{87D66A43-7B11-4A28-9811-C86EE395ACF7}
Info über das Gerät %windir%\explorer.exe ms-settings:about
Infobereich, Systemsymbole %windir%\explorer.exe shell:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9} \SystemIcons,,0
Internetoptionen (primär Internet Explorer) rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl
Internetoptionen, Reiter Datenschutz rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,2
Internetoptionen, Reiter Erweitert rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,6
Internetoptionen, Reiter Inhalte rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,3
Internetoptionen, Reiter Programme rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,5
Internetoptionen, Reiter Sicherheit rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,1
Internetoptionen, Reiter Verbindungen rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,4
Japan IME Einstellungen (falls verfügbar) %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-jpnime
Kalibrierung der Bildschirmfarben %windir%\system32\dccw.exe
Kioskmodus einrichten %windir%\explorer.exe ms-settings:assignedaccess
Korea IME Einstellungen (falls verfügbar) %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-korime
Lautstärkemixer %windir%\system32\SndVol.exe
Leistungsoptionen, Reiter Visuelle Effekte %windir%\system32\SystemPropertiesPerformance.exe
Leistungsüberwachung perfmon.msc
Lokale Benutzer und Gruppen lusrmgr.msc
Lokale Sicherheitsrichtlinien secpol.msc
Maus-Eigenschaften, Reiter Hardware rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,4
Maus-Eigenschaften, Reiter Mausrad rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,3
Maus-Eigenschaften, Reiter Tasten rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl
Maus-Eigenschaften, Reiter Zeiger rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,1
Maus-Eigenschaften, Reiter Zeigeroptionen rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,2
Mauseinstellungen  %windir%\explorer.exe ms-settings:mousetouchpad
Mixed Reality Audio (sofern vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:holographic-audio
Mixed Reality Datenschutz (sofern vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-holographic-environment
Mixed Reality Headset-Einstellungen (sofern vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:holographic-headset
Mixed Reality Verwaltung (sofern vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:holographic-management
Mixed Reality-Einstellungen (sofern vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:holographic
Mobiler Hotspot  %windir%\explorer.exe ms-settings:network-mobilehotspot
Mobiltelefon hinzufügen %windir%\explorer.exe ms-settings:mobile-devices-addphone
Mobiltelefon, Gerät direkt hinzufügen %windir%\explorer.exe ms-settings:mobile-devices-addphone-direct
Multitasking-Einstellungen und Andocken %windir%\explorer.exe ms-settings:multitasking
Netzbetrieb und Energiesparen  %windir%\explorer.exe ms-settings:powersleep
Netzwerk- und Freigabecenter %windir%\explorer.exe shell:::{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}
Netzwerk und Internet %windir%\explorer.exe ms-settings:network
Netzwerkeinrichtungsassistent rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL netsetup.cpl
Netzwerkeinstellungen: Ethernet %windir%\explorer.exe ms-settings:network-ethernet
Netzwerkstatus %windir%\explorer.exe ms-settings:network-status
Netzwerkstatus/Datennutzung  %windir%\explorer.exe ms-settings:datausage
Netzwerkverbindungen rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl
NFC-Transaktionen %windir%\explorer.exe ms-settings:nfctransactions
ODBC-Datenquellen-Administrator rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL odbccp32.cpl
Offline-Karten herunterladen %windir%\explorer.exe ms-settings:maps
Optionale Features verwalten  %windir%\explorer.exe ms-settings:optionalfeatures
Personalisierung Hintergrund  %windir%\explorer.exe ms-settings:personalization-background
Personalisierung  %windir%\explorer.exe ms-settings:personalization
Personalisierung, Startmenü anpassen %windir%\explorer.exe ms-settings:personalization-start
Personalisierung, visuelle Effekte, Designs %windir%\explorer.exe shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}
Pinyin IME Einstellungen (falls verfügbar) %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-chsime-pinyin
Präsentationseinstellungen (nur mobile PCs) %windir%\system32\PresentationSettings.exe
Problembehandlung %windir%\explorer.exe shell:::{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}\0\::{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}
Problemlösungen %windir%\explorer.exe ms-settings:troubleshoot
Programme und Features ändern/deinstallieren rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl
Projizieren auf anderen Bildschirm %windir%\system32\DisplaySwitch.exe
Projizieren auf diesen PC (Miracast9 %windir%\explorer.exe ms-settings:project
Proxy-Einstellungen (Netzwerk) %windir%\explorer.exe ms-settings:network-proxy
Region und Sprache  %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage
Region, Reiter Formate rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl
Region: Datums- und Uhrzeitformate %windir%\explorer.exe shell:::{62D8ED13-C9D0-4CE8-A914-47DD628FB1B0}
Regionsformate %windir%\explorer.exe ms-settings:regionformatting
RemoteApp- und Desktopverbindungen %windir%\explorer.exe shell:::{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}
Remotedesktop %windir%\explorer.exe ms-settings:remotedesktop
Remotedesktop-Verbindung %windir%\system32\mstsc.exe
Remotehilfe %windir%\system32\quickassist.exe
Remoteunterstützung starten %windir%\system32\msra.exe
Reparaturdatenträger erstellen %windir%\system32\recdisk.exe
Scanner und Kameras rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sticpl.cpl
Schriftarten %windir%\explorer.exe shell:::{93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD}
Schriften %windir%\explorer.exe ms-settings:fonts
Schrittaufzeichnung für Problemdokumentation %windir%\system32\psr.exe
Sicherheit und Wartung rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl
Sicherungsoptionen %windir%\explorer.exe ms-settings:backup
Sound, Reiter Aufnahme %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,1
Sound, Reiter Kommunikation %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,3
Sound, Reiter Sounds %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,2
Sound, Reiter Wiedergabe rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl
Sound-Ausgabe und -Eingabe %windir%\explorer.exe ms-settings:sound
Speicheroptimierung verwalten %windir%\explorer.exe ms-settings:storagepolicies
Speicherort für neuen Inhalt ändern %windir%\explorer.exe ms-settings:savelocations
Speicherplatz, Speicheroptimierung %windir%\explorer.exe ms-settings:storagesense
Speicherplätze verwalten %windir%\explorer.exe shell:::{F942C606-0914-47AB-BE56-1321B8035096}
Sperrbildschirmeinstellungen  %windir%\explorer.exe ms-settings:lockscreen
Sprache und Tastatur %windir%\explorer.exe ms-settings:keyboard
Spracheigenschaften, Text-in-Sprache %windir%\explorer.exe shell:::{D17D1D6D-CC3F-4815-8FE3-607E7D5D10B3}
Spracherkennung %windir%\explorer.exe shell:::{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}
Spracherkennung  %windir%\explorer.exe ms-settings:speech
Standard-Apps %windir%\explorer.exe ms-settings:defaultapps
Standardprogramme festlegen %windir%\explorer.exe shell:::{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966} -Microsoft.DefaultPrograms\pageFileAssoc
Standardprogramme festlegen, Übersicht %windir%\explorer.exe shell:::{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}
Startmenü: Ordner die im Startmenü angezeigt werden %windir%\explorer.exe ms-settings:personalization-start-places
Stift und Windows Ink %windir%\explorer.exe ms-settings:pen
Surface Dial Einstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:wheel
Surface-Hub Geräte-Management (sofern vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:surfacehub-devicemanagenent
Surface-Hub Konten (sofern vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:surfacehub-accounts
Surface-Hub Sitzung aufräumen (sofern vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:surfacehub-sessioncleanup
Surface-Hub Team-Konferenz (sofern vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:surfacehub-calling
Surface-Hub Willkommensbildschirm (sofern vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:surfacehub-welcome
Synchonisierungscenter %windir%\explorer.exe shell:::{9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF}
Synchronisieren von Einstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:sync
Systemeigenschaften, Reiter Computername rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl
Systemeigenschaften, Reiter Computerschutz %windir%\System32\SystemPropertiesProtection.exe
Systemeigenschaften, Reiter Erweitert %windir%\System32\SystemPropertiesAdvanced.exe
Systemeigenschaften, Reiter Hardware %windir%\System32\SystemPropertiesHardware.exe
Systemeigenschaften, Remoteunterstützung %windir%\System32\SystemPropertiesRemote.exe
Systeminformationen %windir%\system32\msinfo32.exe
Systemkonfiguration %windir%\system32\msconfig.exe
Tablet-Modus  %windir%\explorer.exe ms-settings:tabletmode
Tablet-PC: Stift- und Fingereingabe rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL TabletPC.cpl
Tablet-PC-Einstellungen %windir%\explorer.exe shell:::{80F3F1D5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}
Taskleisten-Einstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:taskbar
Taskleisten-Einstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:taskbar
Task-Manager starten %windir%\system32\LaunchTM.exe
Task-Planer taskschd.msc
Tastatureinstellungen %windir%\explorer.exe shell:::{725BE8F7-668E-4C7B-8F90-46BDB0936430}
Telefon- und Modemeinstellung (Vorwahl) rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl
Tool zum Entfernen bösartiger Software %windir%\system32\MRT.exe
Touchpad-Einstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:devices-touchpad
Untertitel für Hörgeschädigte  %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning
USB-Einstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:usb
Verfügbare Netzwerke anzeigen %windir%\explorer.exe ms-availablenetworks:
Videowiedergabe %windir%\explorer.exe ms-settings:videoplayback
VPN-Einstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:network-vpn
Wiederherstellung %windir%\explorer.exe ms-settings:recovery
Wiederherstellungslaufwerk erstellen %windir%\system32\RecoveryDrive.exe
Wiederherstellungstools %windir%\explorer.exe shell:::{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}
Wi-Fi Calling (falls vorhanden) %windir%\explorer.exe ms-settings:network-wificalling
Windows Anzeigesprache %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-setdisplaylanguage
Windows Defender Firewall rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl
Windows durchsuchen %windir%\explorer.exe ms-settings:cortana-windowssearch
Windows durchsuchen (Mehr Details) %windir%\explorer.exe ms-settings:search-moredetails
Windows Game übertragen %windir%\explorer.exe ms-settings:gaming-broadcasting
Windows Gamebar %windir%\explorer.exe ms-settings:gaming-gamebar
Windows Gamebar Aufzeichnungen %windir%\explorer.exe ms-settings:gaming-gamedvr
Windows Game-Modus %windir%\explorer.exe ms-settings:gaming-gamemode
Windows Hello Anmeldeoptionen %windir%\explorer.exe ms-settings:signinoptions-launchsecuritykeyenrollment
Windows Hello Dynamische Sperre %windir%\explorer.exe ms-settings:signinoptions-dynamiclock
Windows Hello einrichten %windir%\explorer.exe ms-settings:signinoptions-launchfaceenrollment
Windows Hello Fingerabdruck einrichten %windir%\explorer.exe ms-settings:signinoptions-launchfingerprintenrollment
Windows Insider-Programm %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsinsider
Windows Sicherheit %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsdefender
Windows Sicherheit %windir%\explorer.exe windowsdefender:
Windows Update  %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate
Windows-Features aktivieren/deaktivieren %windir%\System32\OptionalFeatures.exe
Windows-Mobilitätscenter (nur Notebooks) %windir%\explorer.exe shell:::{5ea4f148-308c-46d7-98a9-49041b1dd468}
Windows-Suche: Berechtigungen und Verlauf %windir%\explorer.exe ms-settings:search-permissions
Windows-Update %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-action
Windows-Update: Aktive Zeiten festlegen %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-activehours
Windows-Update: Einstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-options
Windows-Update: Neustart-Optionen %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-restartoptions
Windows-Update: Optionale Updates %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-optionalupdates
Windows-Update: Übermittlungsoptimierung %windir%\explorer.exe ms-settings:delivery-optimization
Windows-Update-Verlauf %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-history
Windows-Version anzeigen %windir%\system32\winver.exe
WLAN: Bekannte Netzwerke verwalten %windir%\explorer.exe ms-settings:network-wifisettings
WLAN-Einstellungen  %windir%\explorer.exe ms-settings:network-wifi
Wubi IME Einstellungen (falls verfügbar) %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-chsime-wubi
Xbox-Netzwerk %windir%\explorer.exe ms-settings:gaming-xboxnetworking
Zertifikate certmgr.msc
Zwischenablage-Einstellungen %windir%\explorer.exe ms-settings:clipboard

(Dieser Artikel erschien ursprünglich am 8.6.2017 und wurde auf den 1.3.2021 stark überarbeitet und mit der aktualisierten Liste ergänzt)

Inhalt

Kommentare

Windows Datenverwaltung Windows 10 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare