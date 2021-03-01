Windows 10: Verknüpfung zu (fast) jeder Einstellung erzeugen

| Windows-Einstellung
| Befehl
| Administrative Werkzeuge
| %windir%\explorer.exe shell:::{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}
| Akku
| %windir%\explorer.exe ms-settings:batterysaver
| Aktivierung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:activation
| Anmeldedaten (lokal gespeicherte) sichern/wiederherstellen
| %windir%\system32\credwiz.exe
| Anmeldeinformationsverwaltung
| %windir%\explorer.exe shell:::{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}
| Anmeldeoptionen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:signinoptions
| Anzeige (Bildschirmeinstellungen)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:display
| Anzeige (Bildschirmeinstellungen)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:screenrotation
| Anzeigesprache hinzufügen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-adddisplaylanguage
| App-Berechtigungen: Funktechnik (Bluetooth usw.)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-radios
| App-Berechtigungen: Kalenderzugriff
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-calendar
| App-Berechtigungen: Kamerazugriff
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-webcam
| App-Berechtigungen: Kontaktezugriff
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-contacts
| App-Berechtigungen: Kontoinformationen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-accountinfo
| App-Berechtigungen: Messaging-Zugriff
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-messaging
| App-Berechtigungen: Mikrofonzugriff
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-microphone
| App-Berechtigungen: Positionserkennung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-location
| App-Berechtigungen: Weitere (verbundene) Geräte
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-customdevices
| App-Lautstärke- und Geräteeinstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:apps-volume
| Apps für Websites zuordnen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:appsforwebsites
| Apps und Features
| %windir%\explorer.exe ms-settings:appsfeatures
| Arbeitsordner verwalten
| %windir%\System32\WorkFolders.exe
| Audiogeräte verwalten
| %windir%\explorer.exe ms-settings:sound-devices
| Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:workplace
| Automatische Wiedergabe
| %windir%\explorer.exe ms-settings:autoplay
| Automatische Wiedergabe-Einstellungen
| %windir%\explorer.exe shell:::{9C60DE1E-E5FC-40f4-A487-460851A8D915}
| Autostart
| %windir%\explorer.exe ms-settings:startupapps
| Benachrichtigungen im Infobereich
| %windir%\explorer.exe shell:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}
| Benachrichtigungen nicht anzeigen, wenn Bildschirm dupliziert
| %windir%\explorer.exe ms-settings:quietmomentspresentation
| Benachrichtigungen nicht beim Spielen im Vollbildmodus anzeigen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:quietmomentsgame
| Benachrichtigungen und Aktionen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:notifications
| Benachrichtigungsassistent
| %windir%\explorer.exe ms-settings:quiethours
| Benachrichtigungsassistent zu diesen Zeiten aktiv
| %windir%\explorer.exe ms-settings:quietmomentsscheduled
| Benutzerkonten, Änderungen eigenes Konto
| %windir%\explorer.exe shell:::{60632754-c523-4b62-b45c-4172da012619}
| Benutzerkonten, Grundeinstellungen
| %windir%\System32\netplwiz.exe
| Benutzerkontensteuerung-Einstellungen
| %windir%\system32\UserAccountControlSettings.exe
| Bildschirmlupe
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-magnifier
| Bildschirmschoner-Einstellungen
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1
| Bildschirmtastatur starten
| %windir%\system32\osk.exe
| BitLocker Laufwerksverschlüsselung
| %windir%\explorer.exe shell:::{D9EF8727-CAC2-4e60-809E-86F80A666C91}
| Bluetooth- und andere Geräte
| %windir%\explorer.exe ms-settings:bluetooth
| Bluetooth- und andere Geräte hinzufügen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:connecteddevices
| Center für erleichterte Bedienung
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl
| ClearType-Tuner
| %windir%\system32\cttune.exe
| Computerverwaltung
| compmgmt.msc
| Cortana
| %windir%\explorer.exe ms-settings:cortana
| Cortana: Berechtigungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:cortana-permissions
| Cortana: Mehr Details
| %windir%\explorer.exe ms-settings:cortana-moredetails
| Cortana: mit Cortana sprechen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:cortana-talktocortana
| Dateiversionsverlauf
| %windir%\system32\FileHistory.exe
| Dateiversionsverlaufseinstellungen
| %windir%\explorer.exe shell:::{F6B6E965-E9B2-444B-9286-10C9152EDBC5}
| Datenausführungsverhinderung
| %windir%\system32\SystemPropertiesDataExecutionPrevention.exe
| Datenschutz: Aktivitätsverlauf Einstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-activityhistory
| Datenschutz: Anrufverlauf
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-callhistory
| Datenschutz: App-Diagnose
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-appdiagnostics
| Datenschutz: Aufgaben
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-tasks
| Datenschutz: Automatischer Datei-Download
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-automaticfiledownloads
| Datenschutz: Benachrichtigungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-notifications
| Datenschutz: Bilder
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-pictures
| Datenschutz: Dateisystem
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-broadfilesystemaccess
| Datenschutz: Diagnosedaten anzeigen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-feedback-telemetryviewergroup
| Datenschutz: Dokumente
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-documents
| Datenschutz: E-Mail
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-email
| Datenschutz: Freihand- und Eingabeanpassung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-speechtyping
| Datenschutz: Hintergrund-Apps
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-backgroundapps
| Datenschutz: Online-Spracherkennung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-speech
| Datenschutz: Stimmaktivierung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-voiceactivation
| Datenschutz: Telefonanrufe
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-phonecalls
| Datenschutzoptionen allgemein
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy
| Datenträgerbereinigung
| %windir%\system32\cleanmgr.exe
| Datenträgerverwaltung
| diskmgmt.msc
| Datum und Uhrzeit
| %windir%\explorer.exe ms-settings:dateandtime
| Datum und Uhrzeit: Einstellungen
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl
| Datum und Uhrzeit: Zusätzliche Uhren
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1
| Defragmentierung (bitte nur bei HDD, nicht SSD)
| %windir%\system32\dfrgui.exe
| Designs auswählen und anpassen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:themes
| Desktop-Hintergrund auswählen
| %windir%\explorer.exe shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} -Microsoft.Personalization\pageWallpaper
| Desktopsymboleinstellungen
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0
| DFÜ-Einstellungen (z.B. Analogmodem)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:network-dialup
| Dienste verwalten
| services.msc
| DirectX-Diagnose-Programm
| %windir%\system32\dxdiag.exe
| Drahtlose Anzeige verbinden
| %windir%\explorer.exe ms-settings-connectabledevices:devicediscovery
| Drucker und Scanner
| %windir%\explorer.exe ms-settings:printers
| Druckverwaltung
| printmanagement.msc
| Eingabe (Rechtschreibung)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:typing
| Eingabe (Wortvorschläge)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:devicestyping-hwkbtextsuggestions
| Einstellungen für den Nachtmodus
| %windir%\explorer.exe ms-settings:nightlight
| E-Mail und Konten
| %windir%\explorer.exe ms-settings:emailandaccounts
| Energieoptionen
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl
| Energieoptionen, Erweiterte Einstellungen
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl,,1
| Energiesparplan bearbeiten
| %windir%\explorer.exe shell:::{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D} -Microsoft.PowerOptions\pagePlanSettings
| Energiesparplan erstellen
| %windir%\explorer.exe shell:::{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D} -Microsoft.PowerOptions\pageCreateNewPlan
| Energiesparplan, Verhalten des Netzschalters
| %windir%\explorer.exe shell:::{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D} -Microsoft.PowerOptions\pageGlobalSettings
| Entwickleroptionen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:developers
| Ereignisanzeige
| eventvwr.msc
| Erleichterte Bedienung: Anzeige und Text
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-display
| Erleichterte Bedienung: Audioeinstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-audio
| Erleichterte Bedienung: Augensteuerung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-eyecontrol
| Erleichterte Bedienung: Blaulichtfilter
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-colorfilter-bluelightlink
| Erleichterte Bedienung: Farbfilter
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-colorfilter
| Erleichterte Bedienung: Farbfilter
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-colorfilter-adaptivecolorlink
| Erleichterte Bedienung: Hoher Kontrast
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-highcontrast
| Erleichterte Bedienung: Maus per Zehnertastatur
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-mouse
| Erleichterte Bedienung: Mauszeiger
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-MousePointer
| Erleichterte Bedienung: Sprachausgabe
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-narrator
| Erleichterte Bedienung: Sprachausgabe direkt starten
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-narrator-isautostartenabled
| Erleichterte Bedienung: Spracherkennung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-speechrecognition
| Erleichterte Bedienung: Tastatur
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-keyboard
| Erleichterte Bedienung: Textcursor anpassen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-cursor
| Erweiterte Skalierungseinstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:display-advanced
| Explorer-Optionen
| %windir%\explorer.exe shell:::{6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF}
| Explorer-Optionen, Reiter Ansicht
| rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 7
| Explorer-Optionen, Reiter Suchen
| rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 2
| Familie und weitere Benutzer
| %windir%\explorer.exe ms-settings:otherusers
| Farben auswählen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:personalization-colors
| Farben
| %windir%\explorer.exe ms-settings:colors
| Farbverwaltung (Farbprofile)
| %windir%\explorer.exe shell:::{B2C761C6-29BC-4f19-9251-E6195265BAF1}
| Feedback und Diagnosedaten
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-feedback
| Fensterfarbe und -darstellung
| %windir%\explorer.exe shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921} -Microsoft.Personalization\pageColorization
| Finde mein Gerät
| %windir%\explorer.exe ms-settings:findmydevice
| Flugzeugmodus
| %windir%\explorer.exe ms-settings:network-airplanemode
| Freigegebene Ordner
| fsmgmt.msc
| Game Controllers
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl
| Gemeinsame Nutzung (Freigabe in der Nähe)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:crossdevice
| Gerät suchen und hinzufügen
| %windir%\System32\DevicePairingWizard.exe
| Geräte und Drucker
| %windir%\explorer.exe shell:::{A8A91A66-3A7D-4424-8D24-04E180695C7A}
| Gerätemanager öffnen
| devmgmt.msc
| Geräteverschlüsselung (falls vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:deviceencryption
| Grafikeinstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:display-advancedgraphics
| Gruppenrichtlinien-Editor (nur Pro-Versionen)
| gpedit.msc
| Hardwareassistent (für ältere Geräte)
| %windir%\System32\hdwwiz.exe
| Ihr Mobiltelefon (Verknüpfte Handys)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:mobile-devices
| Ihre Infos
| %windir%\explorer.exe ms-settings:yourinfo
| Indizierungsoptionen
| %windir%\explorer.exe shell:::{87D66A43-7B11-4A28-9811-C86EE395ACF7}
| Info über das Gerät
| %windir%\explorer.exe ms-settings:about
| Infobereich, Systemsymbole
| %windir%\explorer.exe shell:::{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9} \SystemIcons,,0
| Internetoptionen (primär Internet Explorer)
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl
| Internetoptionen, Reiter Datenschutz
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,2
| Internetoptionen, Reiter Erweitert
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,6
| Internetoptionen, Reiter Inhalte
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,3
| Internetoptionen, Reiter Programme
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,5
| Internetoptionen, Reiter Sicherheit
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,1
| Internetoptionen, Reiter Verbindungen
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,4
| Japan IME Einstellungen (falls verfügbar)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-jpnime
| Kalibrierung der Bildschirmfarben
| %windir%\system32\dccw.exe
| Kioskmodus einrichten
| %windir%\explorer.exe ms-settings:assignedaccess
| Korea IME Einstellungen (falls verfügbar)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-korime
| Lautstärkemixer
| %windir%\system32\SndVol.exe
| Leistungsoptionen, Reiter Visuelle Effekte
| %windir%\system32\SystemPropertiesPerformance.exe
| Leistungsüberwachung
| perfmon.msc
| Lokale Benutzer und Gruppen
| lusrmgr.msc
| Lokale Sicherheitsrichtlinien
| secpol.msc
| Maus-Eigenschaften, Reiter Hardware
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,4
| Maus-Eigenschaften, Reiter Mausrad
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,3
| Maus-Eigenschaften, Reiter Tasten
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl
| Maus-Eigenschaften, Reiter Zeiger
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,1
| Maus-Eigenschaften, Reiter Zeigeroptionen
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,2
| Mauseinstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:mousetouchpad
| Mixed Reality Audio (sofern vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:holographic-audio
| Mixed Reality Datenschutz (sofern vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:privacy-holographic-environment
| Mixed Reality Headset-Einstellungen (sofern vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:holographic-headset
| Mixed Reality Verwaltung (sofern vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:holographic-management
| Mixed Reality-Einstellungen (sofern vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:holographic
| Mobiler Hotspot
| %windir%\explorer.exe ms-settings:network-mobilehotspot
| Mobiltelefon hinzufügen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:mobile-devices-addphone
| Mobiltelefon, Gerät direkt hinzufügen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:mobile-devices-addphone-direct
| Multitasking-Einstellungen und Andocken
| %windir%\explorer.exe ms-settings:multitasking
| Netzbetrieb und Energiesparen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:powersleep
| Netzwerk- und Freigabecenter
| %windir%\explorer.exe shell:::{8E908FC9-BECC-40f6-915B-F4CA0E70D03D}
| Netzwerk und Internet
| %windir%\explorer.exe ms-settings:network
| Netzwerkeinrichtungsassistent
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL netsetup.cpl
| Netzwerkeinstellungen: Ethernet
| %windir%\explorer.exe ms-settings:network-ethernet
| Netzwerkstatus
| %windir%\explorer.exe ms-settings:network-status
| Netzwerkstatus/Datennutzung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:datausage
| Netzwerkverbindungen
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl
| NFC-Transaktionen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:nfctransactions
| ODBC-Datenquellen-Administrator
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL odbccp32.cpl
| Offline-Karten herunterladen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:maps
| Optionale Features verwalten
| %windir%\explorer.exe ms-settings:optionalfeatures
| Personalisierung Hintergrund
| %windir%\explorer.exe ms-settings:personalization-background
| Personalisierung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:personalization
| Personalisierung, Startmenü anpassen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:personalization-start
| Personalisierung, visuelle Effekte, Designs
| %windir%\explorer.exe shell:::{ED834ED6-4B5A-4bfe-8F11-A626DCB6A921}
| Pinyin IME Einstellungen (falls verfügbar)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-chsime-pinyin
| Präsentationseinstellungen (nur mobile PCs)
| %windir%\system32\PresentationSettings.exe
| Problembehandlung
| %windir%\explorer.exe shell:::{26EE0668-A00A-44D7-9371-BEB064C98683}\0\::{C58C4893-3BE0-4B45-ABB5-A63E4B8C8651}
| Problemlösungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:troubleshoot
| Programme und Features ändern/deinstallieren
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl
| Projizieren auf anderen Bildschirm
| %windir%\system32\DisplaySwitch.exe
| Projizieren auf diesen PC (Miracast9
| %windir%\explorer.exe ms-settings:project
| Proxy-Einstellungen (Netzwerk)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:network-proxy
| Region und Sprache
| %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage
| Region, Reiter Formate
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl
| Region: Datums- und Uhrzeitformate
| %windir%\explorer.exe shell:::{62D8ED13-C9D0-4CE8-A914-47DD628FB1B0}
| Regionsformate
| %windir%\explorer.exe ms-settings:regionformatting
| RemoteApp- und Desktopverbindungen
| %windir%\explorer.exe shell:::{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}
| Remotedesktop
| %windir%\explorer.exe ms-settings:remotedesktop
| Remotedesktop-Verbindung
| %windir%\system32\mstsc.exe
| Remotehilfe
| %windir%\system32\quickassist.exe
| Remoteunterstützung starten
| %windir%\system32\msra.exe
| Reparaturdatenträger erstellen
| %windir%\system32\recdisk.exe
| Scanner und Kameras
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sticpl.cpl
| Schriftarten
| %windir%\explorer.exe shell:::{93412589-74D4-4E4E-AD0E-E0CB621440FD}
| Schriften
| %windir%\explorer.exe ms-settings:fonts
| Schrittaufzeichnung für Problemdokumentation
| %windir%\system32\psr.exe
| Sicherheit und Wartung
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl
| Sicherungsoptionen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:backup
| Sound, Reiter Aufnahme
| %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,1
| Sound, Reiter Kommunikation
| %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,3
| Sound, Reiter Sounds
| %windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,2
| Sound, Reiter Wiedergabe
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl
| Sound-Ausgabe und -Eingabe
| %windir%\explorer.exe ms-settings:sound
| Speicheroptimierung verwalten
| %windir%\explorer.exe ms-settings:storagepolicies
| Speicherort für neuen Inhalt ändern
| %windir%\explorer.exe ms-settings:savelocations
| Speicherplatz, Speicheroptimierung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:storagesense
| Speicherplätze verwalten
| %windir%\explorer.exe shell:::{F942C606-0914-47AB-BE56-1321B8035096}
| Sperrbildschirmeinstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:lockscreen
| Sprache und Tastatur
| %windir%\explorer.exe ms-settings:keyboard
| Spracheigenschaften, Text-in-Sprache
| %windir%\explorer.exe shell:::{D17D1D6D-CC3F-4815-8FE3-607E7D5D10B3}
| Spracherkennung
| %windir%\explorer.exe shell:::{58E3C745-D971-4081-9034-86E34B30836A}
| Spracherkennung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:speech
| Standard-Apps
| %windir%\explorer.exe ms-settings:defaultapps
| Standardprogramme festlegen
| %windir%\explorer.exe shell:::{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966} -Microsoft.DefaultPrograms\pageFileAssoc
| Standardprogramme festlegen, Übersicht
| %windir%\explorer.exe shell:::{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}
| Startmenü: Ordner die im Startmenü angezeigt werden
| %windir%\explorer.exe ms-settings:personalization-start-places
| Stift und Windows Ink
| %windir%\explorer.exe ms-settings:pen
| Surface Dial Einstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:wheel
| Surface-Hub Geräte-Management (sofern vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:surfacehub-devicemanagenent
| Surface-Hub Konten (sofern vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:surfacehub-accounts
| Surface-Hub Sitzung aufräumen (sofern vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:surfacehub-sessioncleanup
| Surface-Hub Team-Konferenz (sofern vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:surfacehub-calling
| Surface-Hub Willkommensbildschirm (sofern vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:surfacehub-welcome
| Synchonisierungscenter
| %windir%\explorer.exe shell:::{9C73F5E5-7AE7-4E32-A8E8-8D23B85255BF}
| Synchronisieren von Einstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:sync
| Systemeigenschaften, Reiter Computername
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl
| Systemeigenschaften, Reiter Computerschutz
| %windir%\System32\SystemPropertiesProtection.exe
| Systemeigenschaften, Reiter Erweitert
| %windir%\System32\SystemPropertiesAdvanced.exe
| Systemeigenschaften, Reiter Hardware
| %windir%\System32\SystemPropertiesHardware.exe
| Systemeigenschaften, Remoteunterstützung
| %windir%\System32\SystemPropertiesRemote.exe
| Systeminformationen
| %windir%\system32\msinfo32.exe
| Systemkonfiguration
| %windir%\system32\msconfig.exe
| Tablet-Modus
| %windir%\explorer.exe ms-settings:tabletmode
| Tablet-PC: Stift- und Fingereingabe
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL TabletPC.cpl
| Tablet-PC-Einstellungen
| %windir%\explorer.exe shell:::{80F3F1D5-FECA-45F3-BC32-752C152E456E}
| Taskleisten-Einstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:taskbar
| Taskleisten-Einstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:taskbar
| Task-Manager starten
| %windir%\system32\LaunchTM.exe
| Task-Planer
| taskschd.msc
| Tastatureinstellungen
| %windir%\explorer.exe shell:::{725BE8F7-668E-4C7B-8F90-46BDB0936430}
| Telefon- und Modemeinstellung (Vorwahl)
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL telephon.cpl
| Tool zum Entfernen bösartiger Software
| %windir%\system32\MRT.exe
| Touchpad-Einstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:devices-touchpad
| Untertitel für Hörgeschädigte
| %windir%\explorer.exe ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning
| USB-Einstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:usb
| Verfügbare Netzwerke anzeigen
| %windir%\explorer.exe ms-availablenetworks:
| Videowiedergabe
| %windir%\explorer.exe ms-settings:videoplayback
| VPN-Einstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:network-vpn
| Wiederherstellung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:recovery
| Wiederherstellungslaufwerk erstellen
| %windir%\system32\RecoveryDrive.exe
| Wiederherstellungstools
| %windir%\explorer.exe shell:::{9FE63AFD-59CF-4419-9775-ABCC3849F861}
| Wi-Fi Calling (falls vorhanden)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:network-wificalling
| Windows Anzeigesprache
| %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-setdisplaylanguage
| Windows Defender Firewall
| rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl
| Windows durchsuchen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:cortana-windowssearch
| Windows durchsuchen (Mehr Details)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:search-moredetails
| Windows Game übertragen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:gaming-broadcasting
| Windows Gamebar
| %windir%\explorer.exe ms-settings:gaming-gamebar
| Windows Gamebar Aufzeichnungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:gaming-gamedvr
| Windows Game-Modus
| %windir%\explorer.exe ms-settings:gaming-gamemode
| Windows Hello Anmeldeoptionen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:signinoptions-launchsecuritykeyenrollment
| Windows Hello Dynamische Sperre
| %windir%\explorer.exe ms-settings:signinoptions-dynamiclock
| Windows Hello einrichten
| %windir%\explorer.exe ms-settings:signinoptions-launchfaceenrollment
| Windows Hello Fingerabdruck einrichten
| %windir%\explorer.exe ms-settings:signinoptions-launchfingerprintenrollment
| Windows Insider-Programm
| %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsinsider
| Windows Sicherheit
| %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsdefender
| Windows Sicherheit
| %windir%\explorer.exe windowsdefender:
| Windows Update
| %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate
| Windows-Features aktivieren/deaktivieren
| %windir%\System32\OptionalFeatures.exe
| Windows-Mobilitätscenter (nur Notebooks)
| %windir%\explorer.exe shell:::{5ea4f148-308c-46d7-98a9-49041b1dd468}
| Windows-Suche: Berechtigungen und Verlauf
| %windir%\explorer.exe ms-settings:search-permissions
| Windows-Update
| %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-action
| Windows-Update: Aktive Zeiten festlegen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-activehours
| Windows-Update: Einstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-options
| Windows-Update: Neustart-Optionen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-restartoptions
| Windows-Update: Optionale Updates
| %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-optionalupdates
| Windows-Update: Übermittlungsoptimierung
| %windir%\explorer.exe ms-settings:delivery-optimization
| Windows-Update-Verlauf
| %windir%\explorer.exe ms-settings:windowsupdate-history
| Windows-Version anzeigen
| %windir%\system32\winver.exe
| WLAN: Bekannte Netzwerke verwalten
| %windir%\explorer.exe ms-settings:network-wifisettings
| WLAN-Einstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:network-wifi
| Wubi IME Einstellungen (falls verfügbar)
| %windir%\explorer.exe ms-settings:regionlanguage-chsime-wubi
| Xbox-Netzwerk
| %windir%\explorer.exe ms-settings:gaming-xboxnetworking
| Zertifikate
| certmgr.msc
| Zwischenablage-Einstellungen
| %windir%\explorer.exe ms-settings:clipboard
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