Windows 10 verweigert Ausführung von PowerShell-Skript

Die Fehlermeldung teilt Ihnen mit, dass Ihre PowerShell-Skriptdatei nicht ausgeführt wird und verweist auf einen englischsprachigen Microsoft-Artikel. In der Tat ist unter Windows 10 das Ausführen von PowerShell-Skripts beschränkt. Sie können im PowerShell-Konsolenfenster zwar einzelne Befehle ausführen. Aber sobald Sie eine .ps1-Datei mit mehreren Befehlen ausführen wollen, erscheint die erwähnte Fehlermeldung.

Ausführung von PowerShell-Skripts aktivieren

Lösung: Klicken Sie auf Start, tippen Sie PowerShell ein und benutzen Sie beim gefundenen PowerShell den Befehl Als Administrator ausführen. Die PowerShell erscheint mit Admin-Rechten. Tippen Sie Get-ExecutionPolicy ein und drücken Sie Enter. Standardmässig erscheint «Restricted».