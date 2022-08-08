Windows 10: Widgets nicht schon beim Drüberfahren öffnen

Wenn Sie in der Taskleiste die Widgets aktiviert haben, öffnen sich diese automatisch, sobald Sie mit der Maus nur schon drüberfahren. Das kann ziemlich nerven. Ein User hat zudem ein weiteres Problem festgestellt: In den Widgets lassen sich auch persönliche Daten wie Aufgaben und Kalender unterbringen. Falls man in einer Videokonferenz seinen Bildschirm teilt und versehentlich über die Widgets fährt, können die anderen Teilnehmer diese privaten Daten ebenfalls sehen.

Lösung: Falls man die Widgets verwendet, wäre es sinnvoll, zumindest das automatische Aufklappen bei blossem Mauskontakt zu deaktivieren. Und dies funktioniert leider nur in Windows 10. Klicken Sie mit rechts auf die Taskleiste. Zeigen Sie per Maus aufs Untermenü Neuigkeiten und interessante Themen. Hier finden Sie einen aktivierten Punkt namens Auf hover öffnen. Deaktivieren Sie ihn, reagieren die Widgets nur noch, wenn Sie wirklich draufklicken.