Windows 10: Wie boote ich ab USB-Stick?

Das bootfähige Installationsmedium, das Sie mit dem Media Creation Tool unter Windows 10 erstellen können, dient nicht nur zur Neuinstallation. Es lässt sich auch als Reparaturdatenträger benutzen. Darum sollte jeder Nutzer so einen USB-Stick griffbereit haben.

Wie Sie den Stick erzeugen, haben wir in diesem Artikel ausführlich beschrieben: «Wie erstelle ich ein Installationsmedium?».

Ab USB-Stick aufstarten

Schön und gut, der Stick ist erstellt. Aber wie kann man jetzt den Computer ab diesem Stick aufstarten? Folgendes machen Sie beim bereits laufenden PC, denn einen «heruntergefahrenen» Windows-10-PC können Sie meist nicht direkt ab einem USB-Stick aufstarten.

Erklärung: Windows 10 ist standardmässig so eingestellt, dass es beim Herunterfahren nicht ganz herunterfährt. Stattdessen versetzt es sich dabei in eine Art Ruhezustand. Dadurch ist es beim nächsten Start schneller wieder parat. Der Nachteil: Sie können einen auf normale Art heruntergefahrenen Windows-10-PC nicht so einfach ab USB-Stick aufstarten. Das liegt daran, dass das Gerät beim Start aufs Abarbeiten der BIOS- bzw. UEFI-Einstellungen verzichtet. Damit überspringt es auch das Zeitfenster, in dem Sie bei einem «richtigen» Computerstart mittels Tastendruck ein Boot-Medium auswählen könnten.

So gehts: Stöpseln Sie den mittels Media Creation Tool erzeugten USB-Stick ein. Klicken Sie auf Start, gefolgt vom Ein-/Aus-Symbol (A). Drücken und halten Sie jetzt mit der z.B. linken Hand die Shift-Taste (Umschalt-Taste), klicken Sie per Maus auf Neu starten, jetzt können Sie die Shift-Taste wieder loslassen.