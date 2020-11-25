Windows 10: Wieso kann ich keine Batch-Datei an die Taskleiste anheften?

Die einen haben ein Datensicherungs-Batch-File, die anderen synchronisieren mit einer Batch-Datei ihren MP3-Ordner – kurz: Für die Verwendung von Batch-Dateien gibt es noch immer viele gute Gründe. Das sind kleine Skript-Dateien, in denen Sie untereinander Befehle eingeben, die Sie auch in der Eingabeaufforderung nutzen könnten. Das Ausführen der Datei spult diese Befehle nacheinander ab. Leider stolpern viele Nutzer aber über ein Problemchen: Sie können Ihre Batch-Datei nicht direkt an die Taskleiste heften. Wenn Sie es trotzdem versuchen, erscheint ein kleines Verbots-Symbol.

Lösung: Die Ursache fürs Problem ist, dass Sie direkt auf der Taskleiste keine Dateien/Dokumente anheften können, sondern nur Anwendungen. Batch-Dateien gelten nicht als Anwendungen. Dateien oder Dokumente können Sie höchstens zu Sprunglisten jener Anwendungen hinzufügen, die Sie bereits angeheftet haben.

Mit einer Verknüpfung gehts dennoch. Angenommen, Ihre Batch-Datei heisst meinbatch.bat und liegt in C:\Users\Ihr Name\. Ziehen Sie von Ihrer Batch-Datei eine Verknüpfung irgendwo hin, indem Sie die Datei mit rechter Maustaste bewegen und beim Loslassen Verknüpfung hier erstellen wählen; Sie können die Verknüpfung auch gleich neben meinbatch.bat erzeugen.