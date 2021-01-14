Windows 10: Wo ist eigentlich «Abmelden» hingekommen?

Gerade, falls Sie im Home-Office ein separates Windows-Konto für Ihre berufliche Tätigkeit verwenden, ist häufiges Abmelden erforderlich, damit Sie sich mit dem anderen Konto wieder anmelden können. Die Trennung des privaten vom beruflich verwendeten Windows-Kontos kann mithelfen, ein Datendurcheinander und Peinlichkeiten zu vermeiden.

Klicken Sie aber auf Start/Ein/Aus, vermissen Sie den Abmelden-Befehl. Dabei gibt es drei einfache Möglichkeiten.

Variante 1: Klick auf den Benutzernamen.

Klicken Sie mit der linken oder rechten Maustaste im Startmenü auf Ihren Benutzernamen, finden Sie hier unscheinbar auch den Befehl Abmelden.