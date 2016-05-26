Windows 10: Wo ist der schnelle Benutzerwechsel?

Lösung: Die Voraussetzung ist natürlich, dass Ihre Mitbewohner ein Benutzerkonto auf Ihrem PC haben; sei es jeder für sich eines oder ein gemeinsames. Das lässt sich via Start/Einstellungen/Konten/Familie und weitere Benutzer schnell einrichten.

Danach gibts zum schnellen Umschalten sogar mehr als eine Möglichkeit.

Über den Herunterfahren-Dialog #1: Entweder drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+Alt+Delete (DE-Tastaturen: Strg+Alt+Entf). Sie landen auf einem dunkelgrauen Bildschirm. Wählen Sie hier Benutzer wechseln.

Übers Startmenü: Klicken Sie auf Start, danach ganz oben auf Ihr Benutzerkonto. Es erscheinen alle vorhandenen Benutzerkonten. Klicken Sie auf das Konto des Kollegen, dann kann er sein Passwort eingeben.