Tipps & Tricks
Windows 10: Wo ist der schnelle Benutzerwechsel?
Lösung: Die Voraussetzung ist natürlich, dass Ihre Mitbewohner ein Benutzerkonto auf Ihrem PC haben; sei es jeder für sich eines oder ein gemeinsames. Das lässt sich via Start/Einstellungen/Konten/Familie und weitere Benutzer schnell einrichten.
Danach gibts zum schnellen Umschalten sogar mehr als eine Möglichkeit.
Über den Herunterfahren-Dialog #1: Entweder drücken Sie die Tastenkombination Ctrl+Alt+Delete (DE-Tastaturen: Strg+Alt+Entf). Sie landen auf einem dunkelgrauen Bildschirm. Wählen Sie hier Benutzer wechseln.
Übers Startmenü: Klicken Sie auf Start, danach ganz oben auf Ihr Benutzerkonto. Es erscheinen alle vorhandenen Benutzerkonten. Klicken Sie auf das Konto des Kollegen, dann kann er sein Passwort eingeben.
Über den Herunterfahren-Dialog #2: Klicken Sie mit der normalen (linken) Maustaste auf eine freie Stelle auf dem Desktop, damit die nachfolgende Tastenkombination nicht etwa von einem laufenden Programm abgefangen wird. Drücken Sie Alt+F4, was jetzt eigentlich das Herunterfahren-Fenster anzeigt. Darin können Sie aber einfach eine andere Option wählen, nämlich z.B. Benutzer wechseln.
Falls Sie von Windows 10 eine Pro-Version haben und das Umschalten nicht klappt, prüfen Sie noch Folgendes: Klicken Sie auf Start, tippen Sie gpedit.msc, klicken Sie mit Rechts drauf und wählen Sie Als Administrator ausführen. Im «Editor für lokale Gruppenrichtlinien» angekommen, klappen Sie Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/System auf. Doppelklicken Sie Anmelden und gehen danach zu Einstiegspunkte für die schnelle Benutzerumschaltung ausblenden. Hier darf die «Ausblenden»-Richtlinie nicht aktiv sein. Stellen Sie es nötigenfalls um. (PCtipp-Forum)
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