Windows 10: Zwischenablageverlauf lässt sich nicht aktivieren

Die herkömmliche Windows-Zwischenablage besitzt genau einen Speicherplatz. Er lässt sich aus allen Programmen mittels Kopieren- oder Ausschneiden-Befehl belegen, worauf der kopierte Inhalt mittels Einfügen beliebig oft wieder abgerufen werden kann. Dies nur so lange, bis das nächste Objekt kopiert wird.

Windows 10 kennt eine erweiterte Zwischenablage, für die sich auch ein Verlauf aktivieren lässt. Den Tipp dazu finden Sie hier: So verwalten Sie die Zwischenablage.

Beim Versuch, den Zwischenablageverlauf einzuschalten, treffen einige Windows-Nutzerinnen und -Nutzer auf die Meldung «Einige dieser Einstellungen sind ausgeblendet oder werden von Ihrer Organisation verwaltet». Dies auch dann, wenn es ein privater PC ist und die Nutzer sogar Administrator-Rechte auf dem Gerät haben.

Liegt es an einer Sicherheitssuite? Der Zwischenablageverlauf speichert alles, was Sie kopieren, so auch Passwörter und private Dateien. Besonders, wenn der Verlauf dazu noch über mehrere Geräte hinweg synchronisiert wird, ist dies aus Sicht der Privatsphäre etwas heikel. Es wäre daher denkbar, dass eine installierte Sicherheitssuite oder Passwortverwaltung das Aktivieren des Zwischenablageverlaufs verhindert. Falls Sie eine solche Software haben, prüfen Sie deren Einstellungen dahingehend.