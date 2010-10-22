Windows 7 Defender aktivieren

Lösung: Wenn Sie den Windows Defender in der Systemsteuerung anklicken, erscheint wahrscheinlich die Meldung «Programm ist deaktiviert». Der Windows Defender lässt sich nicht einschalten, weil ein anderes Programm seine Aufgaben übernommen hat.

In diesem Fall ist es offenbar Microsoft Security Essentials (MSE). Wenn Sie dieses heruntergeladen und installiert haben, brauchen Sie den Windows Defender nicht mehr. Er wird bei der Installation der Microsoft Security Essentials automatisch deaktiviert.

Die MSE verlangen bei der Installation auch, dass Sie andere Antivirenprogramme abschalten bzw. deinstallieren. Sie müssen sich also entscheiden, ob Sie die MSE oder die Antiviren-Software eines anderen Herstellers verwenden wollen. (PCtipp-Forum)