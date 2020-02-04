Windows 7 in der virtuellen Maschine unter Windows 10

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Virtuelle Maschine bedienen und Tipps

Nach dem Hochfahren präsentiert sich die virtuelle Maschine in einem separaten Fenster. Einloggen, Programme starten und vieles mehr geht genau gleich, wie Sie es von jedem «richtigen» PC kennen.

In der Symbolleiste oben finden Sie Icons, mit denen Sie die VM ins Vollbild umschalten. Der Klick aufs Fenster-Symbol stellt den Fenstermodus wieder her. Der Unity-Modus hingegen integriert das aktuell in der VM geöffnete Programm so in Ihrem richtigen Windows, als wäre es direkt auf diesem installiert. Um den Unity-Modus wieder zu beenden, wechseln Sie unten in der Taskleiste zum VMware-Player und klicken auf Exit Unity.

Gefangene Maus? Eigentlich sollten die Gast-Erweiterungen (VMware-Tools) in der virtuellen Maschine installiert sein, denn das haben wir vorhin einmal erledigt. Falls das aber nicht geklappt hat, dürfte jetzt die Maus in der VM gefangen sein. Versuchen Sie die Maus über die Tastenkombination Alt+Ctrl (Alt+Strg) – wichtig: jene links von der Leertaste – zu befreien.

Eine VM ist wie ein richtiger PC. Je weniger Anwendungen und überflüssige Dateien ihn belasten, desto flüssiger läuft er. Räumen Sie Ihre VM deshalb gründlich auf. Besonders, wenn es Ihr geklontes Windows 7 ist, dürften Sie darin haufenweise Anwendungen (Office, E-Mail, Browser usw.) und Dienste (z.B. Google Drive, OneDrive usw.) haben, die Sie innerhalb der VM nicht brauchen. Falls es Ihnen wirklich nur um ein einzelnes Programm geht, können Sie alle anderen darin deinstallieren. Führen Sie auch eine Datenträgerbereinigung innerhalb der VM durch, um temporäre Dateien zu entfernen.

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Alternativen zur virtuellen Maschine

Wie Sie gelesen haben, ist das Virtualisieren eines bestehenden Windows-7-PCs erstens relativ aufwendig und manchmal hindernisreich, zweitens geht das nicht ohne leistungsmässige Abstriche.

Darum gibt es dazu ein paar Alternativen, die Sie ausprobieren könnten, wenn Sie auf Windows 7 bzw. eine nur noch damit kompatible Anwendung nicht verzichten wollen. Detaillierte Wegleitungen zu diesen Punkten sprengen den Rahmen dieses (ohnehin schon recht langen) Artikels. Aber die folgenden Punkte können Ihnen Hinweise geben, in welcher Richtung Sie suchen können, falls das mit der virtuellen Maschine nicht wie erhofft funktioniert.

Kompatibilitätsmodus: Falls eine ältere Anwendung in Windows 10 nicht mehr sauber läuft, versuchen Sie es mit dem Kompatibilitätsmodus. Ihn erreichen Sie via Rechtsklick auf die Anwendung, gefolgt von Eigenschaften/Kompatibilität. Testen Sie dort verschiedene Einstellungen. Vielleicht bekommen Sie die Anwendung ja doch noch zum Laufen. Den Kompatibilitätsmodus können Sie auch schon beim Ausführen des Setups der alten Anwendung ausprobieren.

Dualboot: Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Windows 7 und Windows 10 nebeneinander als Multiboot-Lösung auf die Festplatte zu installieren. Das sollte klappen, wenn Windows 7 schon installiert ist und Sie die Partition entsprechend verkleinern konnten, damit auch Windows 10 noch Platz hat. Deaktivieren Sie in beiden Windows-Versionen den Schnellstart (in den Energieoptionen), siehe diesen Artikel.

Ist das Dualboot-System aufgesetzt, kann das jeweils gestartete System von den ganzen Hardwareressourcen profitieren. Ein Nachteil wäre allerdings, dass Sie auch hier kaum um den Kauf einer zweiten Windows-Lizenz herumkämen. Falls Sie Daten zwischen beiden Windows-Versionen kopieren müssen, sorgen Sie dafür, dass beide Zugriff auf mindestens einen gemeinsamen Speicherplatz haben, zum Beispiel einen USB-Stick.

Wie Sie ein Dualboot-System mit Windows 7 und Windows 10 einrichten, haben wir zuletzt im PCtipp 2/2016 etwas ausführlicher gezeigt. Der Artikel «PCtipp: Dualboot Windows 7 und Windows 10» ist hier als PDF verfügbar und sollte auch heute noch weitgehend gültig sein. (PCtipp-Forum)