12. Jan 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 7 und 10: Wer bin ich? So finden Sie es heraus!
Wie lautet der Name meines Clients? Wie mein Benutzername? So stellen Sie es in Sekunden fest.
Gerade wenn es um Netzwerkfragen geht – seien es NAS-Berechtigungen oder die Benutzerverwaltung in einem Netzwerk –, ist es notwendig, dass man Dinge wie Benutzername oder PC-Bezeichnung genau kennt. So finden Sie es in Sekundenschnelle heraus.
- Öffnen Sie das Startmenü und tippen Sie cmd ein. Drücken Sie danach die Enter-Taste.
- Die Eingabeaufforderung öffnet sich. Um PC- und Benutzername herauszufinden, tippen Sie whoami (also who am I?) ein und drücken abermals die Enter-Taste.
- Nun wird Ihnen erst der PC- und dann der Benutzername angezeigt.
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