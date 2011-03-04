Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
4. Mär 2011
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows 7: Versteckten Administrator erstellen

Problem: Ich verwende Windows 7 Home Premium. Darin möchte ich einen Administrator einrichten, der nicht jedes mal aufscheint, wenn ich mich anmelde. Es sollen sich auf der Anmeldeoberfläche nur die normalen Benutzerkonten zeigen. Kann Windows 7 das?

Das Konto namens «Administrator» aktivieren

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Dieser versteckte Administrator ist in Ihrer Windows-7-Version bereits vorhanden - wenn auch nicht ohne Weiteres zugänglich. Drücken Sie kurz nach dem Einschalten des PCs unmittelbar nach den vom BIOS stammenden Meldungen ein- oder mehrmals die Taste F8. Es erscheint ein Windows-Bootmenü; darin wählen Sie den abgesicherten Modus. Hier sollte das Konto mit dem Namen «Administrator» erscheinen. Es verfügt über kein bzw. ein leeres Passwort. Sie sollten ihm eins zuweisen.

Fehlt das Konto? Wenn Sie auf Ihrem PC einmal einen anderen Benutzer mit Administrator-Rechten erstellt haben, kann es sein, dass Sie den namentlichen Administrator auch im abgesicherten Modus nicht entdecken. Das lässt sich aber ändern. Wollen Sie sich auf den Administrator-Zugriff im abgesicherten Modus beschränken; damit beim normalen Aufstarten ausschliesslich eingeschränkte Konten zu sehen sind? Das braucht etwas Trickserei.

1. Administrator-Konto aktivieren: Zuerst machen Sie aus dem Konto namens «Administrator» ein normales, beim Hochfahren sichtbares Konto. Klicken Sie hierzu auf Start, tippen cmd ein, klicken mit Rechts drauf und wählen Als Administrator ausführen. Jetzt tippen Sie diesen Befehl ein:

net user Administrator /active:yes

Das Konto namens «Administrator» aktivieren

 © Quelle: PCtipp.ch

2. Kennwort erstellen: Melden Sie sich mit dem jetzt normal sichtbaren «Administrator»-Konto an. Verpassen Sie diesem ein Passwort via Systemsteuerung/Benutzerkonten/Eigenes Konto ändern/Kennwort erstellen.

3. Andere Administratoren einschränken: Ändern Sie jetzt allenfalls bei den anderen Benutzerkonten den Kontotyp auf «Standardbenutzer», um ihnen die Administrator-Rechte wegzunehmen.

Jetzt haben Sie die Wahl. Sie können das Konto «Administrator» wieder ausblenden, damit es als einziges Admin-Konto nur im abgesicherten Modus verfügbar ist. Das wäre «4. Variante A». Oder Sie stellen Windows so ein, dass die Benutzer immer beides eingeben müssen: Benutzername und Passwort. Dabei sehen die Benutzer auch nicht, dass z.B. zuletzt der «Administrator» angemeldet war. Das finden Sie in «4. Variante B».

4. Variante A: Administrator-Konto wieder ausblenden: Starten Sie den PC im abgesicherten Modus, melden Sie sich mit dem Konto «Administrator» an und öffnen wie in Punkt 1 eine cmd-Eingabeaufforderung. Diesmal lautet der darin einzutippende Befehl so:

net user Administrator /active:no

Das hat aber einen wesentlichen Nachteil: Sie können dieses versteckte Administrator-Konto nicht mit «Ausführen als» benutzen, wenn Sie mit einem eingeschränkten Konto im normalen Modus eingeloggt sind. Der Griff zum abgesicherten Modus für jede Kleinigkeit ist auf Dauer womöglich lästig.

4. Variante B: Klicken Sie unten links auf Start, tippen Sie regedit ein und drücken Enter. Navigieren Sie zu folgendem Key:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows

\CurrentVersion\Policies\System

Standard-Anmeldung zum Anklicken

 © Quelle: PCtipp.ch

Doppelklicken Sie im rechten Fensterteil auf den Eintrag «DontDisplayLastUserName» und ändern Sie den Wert von 0 auf 1. Dies mit OK bestätigen und das System neu starten. So ist das Konto «Administrator» nicht ohne Weiteres sichtbar und erfordert trotzdem nicht jedesmal den abgesicherten Modus.

Der Nachteil davon: Die Inhaber aller Konten können ihre Benutzernamen nicht einfach anklicken, sondern müssen diese eintippen. Der eine oder andere Ihrer User wird davon wenig begeistert sein. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Windows Firmen Kummerkasten PC Sicherheit Software Windows & PC Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare