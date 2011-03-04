Windows 7: Versteckten Administrator erstellen

Lösung: Dieser versteckte Administrator ist in Ihrer Windows-7-Version bereits vorhanden - wenn auch nicht ohne Weiteres zugänglich. Drücken Sie kurz nach dem Einschalten des PCs unmittelbar nach den vom BIOS stammenden Meldungen ein- oder mehrmals die Taste F8. Es erscheint ein Windows-Bootmenü; darin wählen Sie den abgesicherten Modus. Hier sollte das Konto mit dem Namen «Administrator» erscheinen. Es verfügt über kein bzw. ein leeres Passwort. Sie sollten ihm eins zuweisen.

Fehlt das Konto? Wenn Sie auf Ihrem PC einmal einen anderen Benutzer mit Administrator-Rechten erstellt haben, kann es sein, dass Sie den namentlichen Administrator auch im abgesicherten Modus nicht entdecken. Das lässt sich aber ändern. Wollen Sie sich auf den Administrator-Zugriff im abgesicherten Modus beschränken; damit beim normalen Aufstarten ausschliesslich eingeschränkte Konten zu sehen sind? Das braucht etwas Trickserei.

1. Administrator-Konto aktivieren: Zuerst machen Sie aus dem Konto namens «Administrator» ein normales, beim Hochfahren sichtbares Konto. Klicken Sie hierzu auf Start, tippen cmd ein, klicken mit Rechts drauf und wählen Als Administrator ausführen. Jetzt tippen Sie diesen Befehl ein:

net user Administrator /active:yes