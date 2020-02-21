Windows 7 als virtuelle Maschine – Variante zwei!

Im Artikel «Windows 7 virtualisieren – geht der 'Fünfer und das Weggli'?» haben wir einen Weg beschrieben, wie Sie Ihr bestehendes Windows 7 mittels VMware-Werkzeugen in eine virtuelle Maschine packen. Jener Weg ist recht steinig. Ausserdem sollten Sie es sich wirklich gut überlegen, egal auf welche Weise Sie Windows 7 mitschleppen wollen: Windows 7 gehört wegen der nicht mehr gestopften Sicherheitslücken in die Vergangenheit. Ausserdem macht das Arbeiten mit virtuellen Maschinen nicht wirklich Spass. Das Experimentieren kann allerdings interessant sein.

Wenn es denn unbedingt sein muss: Hier gäbe es noch einen zweiten, etwas einfacheren Weg, Ihr altes Windows 7 zu virtualisieren, um es auf einem neuen Windows-10-PC in einer virtuellen Maschine laufen zu lassen. Diesmal mit dem Sysinternals-Tool Disk2VHD und der Oracle VirtualBox.

Echte Maschine auf virtuelle Disk kopieren

Laden Sie von der Microsoft-Sysinternals-Seite das Tool Disk2VHD herunter. Es ist kostenlos und braucht keine Installation.

Beim Start nicken Sie die Nutzungsbedingungen ab. Wie Sie sehen werden, bieten sich hier mehrere Laufwerke zur Wahl. Sie müssen mindestens Laufwerk C: mit einbeziehen – und meist noch ein weiteres, das als aktive Partition mit den Boot-Daten fungiert. Aber welches ist es?

Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung, zum Beispiel via Windowstaste+R und Eintippen von diskmgmt.msc. Fahren Sie per Maus über die einzelnen Partitionen Ihrer Systemfestplatte. Jene, für die in Klammern «System» und «aktiv» vermerkt ist, ist die gesuchte. Sie heisst in unserem Beispiel auch «System» und ist 1 GB gross.