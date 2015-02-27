Windows 8: Wo gehts zum abgesicherten Modus?

Das Problem rührt daher, dass Microsoft den Boot-Vorgang bei Windows 8 stark beschleunigt hat. Es gibt ein Zeitfenster von gerade mal 200 Millisekunden (eine Fünftelsekunde), in dem die Tastenkombination Shift+F8 zum Boot-Menü und damit zum abgesicherten Modus führen würde. Das ist auch für geübte Tastenakrobaten nur im Glücksfall zu erreichen.

Wenn Ihr PC nicht mehr in den normalen Modus bootet, versuchen Sie es so: Sofort nach den ersten BIOS-Meldungen drücken und halten Sie die Shift-Taste und beginnen in ganz kurzen Abständen mit dem wiederholten Drücken der F8-Taste. Mit etwas Glück – und vielleicht nach ein, zwei Versuchen – landen Sie im Boot-Menü, das den abgesicherten Modus anbietet. Falls ein blauer Schirm erscheint, greifen Sie zu den erweiterten Wiederherstellungsoptionen, danach dürften drei Buttons (Fortsetzen, Reparaturwerkzeuge und PC ausschalten) erscheinen. Greifen Sie zu den Reparaturwerkzeugen. Im Folgenden wählen Sie die erweiterten Optionen und finden dann die Windows-Starteinstellungen. Diese ausgewählt, sollte Sie der nächste PC-Start zum gesuchten Boot-Menü führen.

Auch auf den Windows-eigenen Automatismus kann man sich nicht verlassen. Nach einem wiederholten fehlgeschlagenen Booten zeigt Windows 8 eine Bedienoberfläche mit einigen Reparaturwerkzeugen an. Früher wars das erwähnte Boot-Menü mit den erweiterten Startoptionen.