Tipps & Tricks
Windows-Benutzername in Excel-Fusszeile
Lösung: Das ist mit einem kleinen VBA-Script zu bewerkstelligen. Gestalten Sie zuerst Ihre Fusszeile wie gewohnt.
Gehen Sie nun in Excel 2007 zu den Entwicklertools und klicken auf Visual Basic. In älteren Excel-Versionen gehts zu Extras/Makro/Visual Basic Editor. Doppelklicken Sie im linken Teil auf «Diese Arbeitsmappe» und fügen Sie den folgenden Code ein, siehe auch Screenshot:
Information
So sieht das im Editor aus:
Speichern Sie die Datei; unter Excel 2007 müssen Sie sie als Dateityp «Excel-Arbeitsmappe mit Makros» (*.xlsm) speichern. Gehen Sie im VB-Editor zu Datei/Schliessen und zurück zu Microsoft Excel.
Wenn Sie jetzt zu Office-Knopf/Drucken/Seitenansicht bzw. zu Datei/Seitenansicht gehen, entdecken Sie den Benutzernamen in der Fusszeile hinter dem Datum. (PCtipp-Forum)
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