Windows-Benutzername in Excel-Fusszeile

Lösung: Das ist mit einem kleinen VBA-Script zu bewerkstelligen. Gestalten Sie zuerst Ihre Fusszeile wie gewohnt.

Gehen Sie nun in Excel 2007 zu den Entwicklertools und klicken auf Visual Basic. In älteren Excel-Versionen gehts zu Extras/Makro/Visual Basic Editor. Doppelklicken Sie im linken Teil auf «Diese Arbeitsmappe» und fügen Sie den folgenden Code ein, siehe auch Screenshot: