Windows: Domain Name Server prüfen

Bei Eingabe einer Webadresse wie z.B. pctipp.ch dauert es in der Regel nur Sekundenbruchteile, bis der Browser weiss, welche Webseite er für Sie öffnen soll. Das liegt an einem Dienst namens Domain Name Service. Der Server, der diesen Dienst anbietet, heisst demzufolge Domain Name Server. Er schlägt in einer Art Online-Katalog nach, auf welche IP-Adresse der ein Domainname (z.B. «pctipp.ch») auflöst, und liefert diese Info zurück.

Normalerweise verwendet man automatisch den DNS des eigenen Providers. Ist aber eine Webseite nicht erreichbar, möchte man gerne prüfen, ob es wohl der DNS ist, der patzt.

Welchen DNS habe ich? Am schnellsten geht es über eine Eingabeaufforderung. Klicken Sie auf Start, tippen Sie cmd ein und drücken Sie Enter. Tippen Sie nslookup ein und drücken Sie Enter. Nun erscheint hinter «Standardserver» der Name des DNS und darunter dessen IP-Adresse. In unserem Beispiel ist der öffentliche DNS von Google mit der lustigen Nummer 8.8.8.8 eingetragen.