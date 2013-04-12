Windows: Einzelne Fenster zu gross

Lösung: Es wäre denkbar, dass die Bildschirmauflösung verändert wurde. Wenn sie beispielsweise auf 800x600 statt 1280x1024 steht, haben weniger Details und somit auch weniger Bedienelemente Platz. Es kann vorkommen, dass Anwendungen ein Verändern der Auflösung nicht mitbekommen und weiterhin in der alten Fenstergrösse starten. Somit liegen dann einige Bedienelemente ausserhalb des Bildschirms und sind für die Maus nicht erreichbar. Prüfen Sie das am besten zuerst: Rechtsklick auf den Desktop, gefolgt von Bildschirmauflösung. Erhöhen Sie die Auflösung, falls möglich. Vielleicht ist damit die Ursache bereits gefunden.

Falls es nicht hilft oder die Auflösung schon passend war, widmen Sie sich der Fenstergrösse. Sie kommen per Maus nicht an den oberen/unteren Rand heran, um diesen zu schnappen und die Höhe etwas zu verringern? Versuchen Sie es entweder über die Taskleisten-Vorschau oder per Tastatur.

Via Taskleisten-Vorschau: Fahren Sie in der Taskleiste per Maus über das Icon des betroffenen Fensters. Er erscheint eine Vorschau. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf, dann haben Sie das Fenstermenü vor sich. Wählen Sie hier, was Ihnen am besten hilft, also z.B. Verschieben oder Grösse ändern. Jetzt können Sie das Fenster per Cursortasten (Pfeiltasten) in eine bessere Position oder Grösse bringen.