Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
12. Apr 2013
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows: Einzelne Fenster zu gross

Problem: Bei einem unserer Notebooks sind einige Fenster zu gross. Das hat zur Folge, dass wir sie nicht verschieben und verkleinern können - und darin auch einige Bedienelemente nicht erreichen. So ist z.B. in der Steuererklärungssoftware (PrivateTax) der Druckbefehl ausserhalb des sichtbaren Bereichs. Wie rücke ich diesem lästigen Phänomen zuleibe?

Ein Fenstermenü wie dieses lässt sich in praktisch jedem Fenster per Alt+Leertaste aufrufen

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Es wäre denkbar, dass die Bildschirmauflösung verändert wurde. Wenn sie beispielsweise auf 800x600 statt 1280x1024 steht, haben weniger Details und somit auch weniger Bedienelemente Platz. Es kann vorkommen, dass Anwendungen ein Verändern der Auflösung nicht mitbekommen und weiterhin in der alten Fenstergrösse starten. Somit liegen dann einige Bedienelemente ausserhalb des Bildschirms und sind für die Maus nicht erreichbar. Prüfen Sie das am besten zuerst: Rechtsklick auf den Desktop, gefolgt von Bildschirmauflösung. Erhöhen Sie die Auflösung, falls möglich. Vielleicht ist damit die Ursache bereits gefunden.

Falls es nicht hilft oder die Auflösung schon passend war, widmen Sie sich der Fenstergrösse. Sie kommen per Maus nicht an den oberen/unteren Rand heran, um diesen zu schnappen und die Höhe etwas zu verringern? Versuchen Sie es entweder über die Taskleisten-Vorschau oder per Tastatur.

Via Taskleisten-Vorschau: Fahren Sie in der Taskleiste per Maus über das Icon des betroffenen Fensters. Er erscheint eine Vorschau. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf, dann haben Sie das Fenstermenü vor sich. Wählen Sie hier, was Ihnen am besten hilft, also z.B. Verschieben oder Grösse ändern. Jetzt können Sie das Fenster per Cursortasten (Pfeiltasten) in eine bessere Position oder Grösse bringen.

Ein Fenstermenü wie dieses lässt sich in praktisch jedem Fenster per Alt+Leertaste aufrufen

 © Quelle: PCtipp.ch

Per Tastatur: Dasselbe klappt seit vielen Windows-Versionen auch per Tastaturkürzel. Aktivieren Sie das betroffene Fenster bzw. wechseln Sie einfach hinein, indem Sie es in den Vordergrund holen. Drücken Sie Alt+Leertaste, dann öffnet sich das vorhin erwähnte Fenstermenü oben links. Dies übrigens auch dann, wenn dieses aus dem sichtbaren Bereich ragen würde. Drücken Sie die Taste G für Grösse ändern oder V für Verschieben. Auch jetzt verwenden Sie die Cursor- bzw. Pfeiltasten, um die Anpassung vorzunehmen.

Die meisten Programme sollten sich eigentlich beim Schliessen des letzten Programmfensters die eingestellte Fenstergrösse merken. Es gibt welche, die sich erst zum Speichern der Fenstergrösse überreden lassen, wenn Sie das letzte Fenster so schliessen: Drücken und halten Sie die Shift-Taste und schliessen Sie das Fenster übers X oben rechts. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Zubehör Kummerkasten Monitore PC Windows Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare