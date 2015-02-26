Windows Explorer: numerisch oder alphanumerisch sortieren?

Lösung: Als in den Neunzigern viele Leute ihre ersten Kontakte zu PCs hatten, musste eines oft hart erlernt werden: Computer sortieren Dateien nicht nach Zahlen, sondern alphanumerisch.

Das bedeutete, dass die Dateien mit Namen test1, test2, test11 und test20 in der folgenden Sortierreihenfolge erschienen:

test1

test11

test2

test20

Die alphanumerische Sortierung findet nämlich, dass test11 direkt nach test1 folgt, weil das erste Zeichen nach «test» eben immer noch eine 1 ist - und keine 2. Und eigentlich ist es genau so auch logisch. Darum haben sich viele Nutzer damals etwas angewöhnt, was Informatikern schon immer klar war: Beim Nummerieren von Dateinamen sollte man stets so viele führende Nullen einsetzen, dass es bestimmt für alle Dateien aus dieser Serie reicht. Hat man damit gerechnet, dass es nicht mehr als 99 Dateien werden, reichte eine führende Null:

test01

test02

test11

test20

Rechnete man damit, dass es mehr als hundert Files würden, nahm man halt zwei oder gar drei:

test0001

test0002

test0011

test0020

Damit sorgte man dafür, dass garantiert richtig sortiert wurde.

Bei Windows XP und allen folgenden Versionen ihres Betriebssystems hat Microsoft das Sortierverhalten im Windows Explorer geändert. Da sortiert es nach Zahlen:

test1

test2

test11

test20

Wer die strikte alphanumerische Sortierung zurück haben möchte, kann dies über einen Registry-Eintrag erledigen. Öffnen Sie den Registry-Editor, indem Sie Windowstaste+R drücken, regedit eintippen und Enter drücken. Bestätigen Sie allenfalls die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung. Navigieren Sie nun mit der gebotenen Vorsicht zu diesem Zweig:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft \Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Klicken Sie auf den Namen des Unterzweigs «Explorer» und werfen Sie einen Blick in die rechte Fensterhälfte. Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle und gehen Sie im Kontextmenü zu Neu/DWORD-Wert.