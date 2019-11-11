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Gaby Salvisberg
11. Nov 2019
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows: Explorer- oder Webadresse in Taskleiste eingeben

Vielleicht mal ausprobieren: Stecken Sie ein Eingabefeld für Explorer-Pfade und Webadressen in Ihre Taskleiste.

Das Adressfeld ist rechts in der Taskleiste

© Quelle: PCtipp

In Windows 10 gibt es zwar ein Suchfeld, das Sie in der Taskleiste anzeigen könnten. Dieses erlaubt die Suche nach installierten Apps, nach Dateien und Ordnern. Und eigentlich auch nach Webseiten – bloss werden diese immer im Microsoft-eigenen Browser Edge geöffnet. 

Was, wenn Sie lieber ein Eingabefeld hätten, das Webseiten in Ihrem Standardbrowser öffnet, z.B. in Chrome? Folgendes klappt nicht nur in Windows 10, sondern auch bereits in Windows 7.

So gehts: Klicken Sie mit rechts auf eine freie Stelle auf der Taskleiste. Haken Sie im Kontextmenü unter Symbolleisten den Punkt Adresse an. Schon erscheint die Leiste. Sie öffnet Webadressen in Ihrem Standardbrowser. Ausserdem nimmt sie auch Explorer-Pfade entgegen. Tippen Sie beispielsweise C:\Windows\ ein, öffnet sich der Datei-Explorer mit dem entsprechenden Ordner. Oder verwenden Sie eine Systemvariable, wie z.B. %appdata%, dann öffnet sich im Explorer der passende Ordner, etwa «C:\Users\IhrName\AppData\Roaming».

Falls Sie stattdessen nach Apps oder Dateien suchen wollen, können Sie immer noch das Startmenü verwenden: Klicken Sie auf den Startmenü-Knopf und tippen Sie drauflos. Für Webadressen und Explorer-Pfade haben Sie nun das neue Feld.

Nächste Seite: Noch zwei Tipps

Noch zwei Tipps

Noch zwei Tipps

Nach dem Einblenden des Feldes befindet sich jenes ganz rechts in der Taskleiste.

Das Adressfeld ist rechts in der Taskleiste

 © Quelle: PCtipp

Adressfeld nach links verfrachten: Vielleicht mögen Sie das Adressfeld lieber ganz links haben. Klicken Sie mit rechts auf eine freie Stelle in der Taskleiste und stellen Sie sicher, dass im Kontextmenü der Punkt Taskleiste fixieren ausgeschaltet ist (also ohne Häkchen). Falls Sie da ein Häkchen sehen, klicken Sie auf Taskleiste fixieren, um die Fixierung aufzuheben.

Nach dem Aufheben der Fixierung sehen Sie, dass die vorhandenen Symbolleisten mit unscheinbaren «Anfassbalken» ausgestattet wurden. Man würde nun vermuten, man könne den Anfassbalken des neuen Adressfeldes schnappen und nach links ziehen. Das klappt aber nicht, denn damit wird einfach das Feld breiter und staucht die Icons in der linken Symbolleiste zusammen. Greifen Sie per Maus aber den Anfasser der linken Symbolleiste (siehe Bild, A) und ziehen Sie diese weit nach rechts. Sie werden sehen, dass jetzt das Feld «Adresse» mit der Symbolleiste den Platz tauscht. Ziehen Sie das Feld nun so breit bzw. so schmal wie Sie es haben wollen.

Ziehen Sie den Anfassbalken der Symbolleiste weit nach rechts

 © Quelle: PCtipp

Titel «Adresse» ausblenden: Dass es ein Feld für Adresseingabe ist, sehen Sie auch so. Daher brauchen Sie vor dem Feld keine Beschriftung «Adresse». Klicken Sie mit rechts auf den Anfassbalken und deaktivieren Sie im Kontextmenü den Punkt Titel anzeigen. Damit gewinnen Sie wieder etwa einen Zentimeter Platz in der Taskleiste.

Passt alles? Klicken Sie wieder mit rechts auf eine freie Stelle der Taskleiste und aktivieren Sie Taskleiste fixieren.

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