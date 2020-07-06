Windows: Was sollen die grossen Dateien hiberfil.sys und pagefile.sys?

Lösung: Die Datei pagefile.sys ist die Auslagerungsdatei und die andere, hiberfil.sys, dient dem Speichern des Ruhezustands sowie dem schnellen Hochfahren.

Pagefile.sys: Das ist die Auslagerungsdatei, in die Windows Teile des Arbeitsspeichers auslagert, falls der Arbeitsspeicher selbst zu knapp wird. Das wird mit zunehmender RAM-Grösse zwar immer unwahrscheinlicher; dennoch ist die Datei meist so gross wie der physisch verbaute Arbeitsspeicher. Bei normaler Büro-Nutzung (Internet, Office) dürfte Windows auf einem aktuellen PC mit 8 GB oder mehr Arbeitspeicher kaum gezwungen sein, die Datei zu benutzen. Nur besonders RAM-intensive Anwendungen wie z.B. Videoschnitt könnten den Arbeitsspeicher genügend ausreizen, damit Windows zum Pagefile greift.

Die Auslagerungsdatei ganz abzuschalten entpuppt sich in solchen Fällen als der falsche Weg. Das System quittiert dies mit Abstürzen. Falls nebst dem SSD (Solid State Drive) auch eine herkömmliche Festplatte verbaut ist, ist ein Verschieben der Datei auf jene ein guter Kompromiss.

Öffnen Sie den Datei-Explorer, klicken mit der rechten Maustaste auf Dieser PC und gehen Sie zu den Eigenschaften. Klicken Sie in der linken Spalte auf Erweiterte Systemeinstellungen. Es öffnet sich eine Box mit den Systemeigenschaften und dem Reiter Erweitert. Klicken Sie bei «Leistung» auf Einstellungen und wechseln Sie zum Reiter Erweitert. Jetzt geht's bei «Virtueller Arbeitsspeicher» zur Schaltfläche Ändern. Deaktivieren Sie die Option Dateigrösse für alle Laufwerke automatisch verwalten.

Nun aktivieren sich verschiedene Optionen. Klicken Sie oben aufs Laufwerk C:, wählen Sie Keine Auslagerungsdatei und klicken Sie auf Festlegen. Bestätigen Sie die Rückfrage des Systems. Jetzt markieren Sie oben das Laufwerk D: (sofern dies eine Partition auf Ihrer herkömmlichen Festplatte ist) und aktivieren Sie Benutzerdefinierte Grösse. Tippen Sie eine Anfangs- und Maximalgrösse in die entsprechenden Felder. Als Anfangsgrösse verwenden Sie z.B. 2 GB, wofür Sie 2000 oder 2048 eintippen. Als Endgrösse empfiehlt sich ungefähr die Grösse des tatsächlichen Arbeitsspeichers, z.B. 8000 oder 16000. Klicken Sie nochmals auf Festlegen. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen, schliessen Sie die Dialoge per OK und starten Sie Windows neu.