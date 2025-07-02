Windows Hyper-V: ein zusätzliches Laufwerk hinzufügen

In diesem Artikel haben Sie gelesen, wie Sie virtuelle Maschinen in Microsofts Hyper-V erstellen. Vielleicht möchten Sie darin gefahrlos die Werkzeuge zur Laufwerksverwaltung ausprobieren. Hierfür müssen Sie aber erstmal ein virtuelles Laufwerk hinzufügen.

Öffnen Sie den Hyper-V-Manager und klicken Sie in der linken Spalte allenfalls auf Ihren PC-Namen. Stellen Sie sicher, dass unter Virtuelle Computer die betroffene virtuelle Maschine als «Aus» erscheint. Falls sie nicht ausgeschaltet ist, klicken Sie doppelt drauf, wählen Sie Verbinden und fahren Sie die virtuelle Maschine herunter.

Über einen Rechtsklick auf die virtuelle Maschine öffnen Sie die Einstellungen. Klicken Sie im Bereich Hardware direkt auf SCSI-Controller. Wählen Sie Festplatte und benutzen Sie Hinzufügen.