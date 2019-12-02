Windows: Kontextmenü-Einträge aufräumen

Diese Kontextmenü-Einträge werden mit der Zeit immer mehr. Nach der Deinstallation einer Anwendung sollten die von ihm erzeugten Einträge eigentlich wieder aus dem Kontextmenü verschwinden. Das klappt jedoch nicht immer. Ausserdem kommt es vor, dass man das Programm behalten möchte, aber gerne auf einige der Kontextmenü-Einträge verzichten könnte.

Wichtig: Hierzu zuerst einen «Vorab-Tipp», denn das Ausmisten erfolgt mit zwei kleinen Zusatzprogrammen, mit denen nur fortgeschrittene Anwender hantieren sollten.

Vorab-Tipp! Programmeinstellungen nutzen: Wenn Sie ein paar Einträge aus dem Kontextmenü tilgen wollen, ohne die zugehörigen Programme zu entfernen, sollten Sie unbedingt zuerst Folgendes versuchen. Viele Programme pflanzen ihre Einträge nicht ungefragt ins Kontextmenü, sondern geben Ihnen die Wahl, ob Sie das wollen. Vielleicht haben Sie diese Option bei der Installation übersehen oder Sie konnten damals noch nicht abschätzen, ob die Einträge stören würden.

Starten Sie das Programm, von dem Sie aus dem Windows-Explorer-Kontextmenü einen Eintrag entfernen wollen. Öffnen Sie dessen Einstellungen. Im Beispiel von IrfanView finden Sie diese via Optionen/Einstellungen, bei anderen Programmen könnten sie sich in einem separaten Menü, in einem Menü namens Datei, Bearbeiten, Extras oder einem Symbol wie dem Zahnrad-Icon verbergen. Durchforsten Sie die Einstellungen nach Optionen mit Bezeichnungen wie «Shell-Integration», «Shell-Menü», «Shell-Erweiterung» oder «Windows-Kontextmenü». Mit «Shell» ist hier meistens nichts anderes als die Windows-Bedienoberfläche gemeint.