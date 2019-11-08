Windows: Auf Laufwerk C: schnell Platz schaffen

Öffnen Sie den Windows-Explorer und darin je nach Windows-Version «Computer», «Arbeitsplatz» oder «Dieser PC». Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufs Laufwerk C: und öffnen Sie die Eigenschaften. Klicken Sie im Reiter Allgemein auf Bereinigen.

Aktivieren Sie alle Kontrollkästchen, ausser – aufgepasst! – zweien: Auch «Downloads» hat einen Bereinigungseintrag erhalten. Wenn Sie dieses Kästchen aktivieren, leert Windows nachfolgend Ihren Downloads-Ordner. Das ist nicht immer gewünscht. Im Zweifelsfall lassen Sie das Kästchen deaktiviert und misten den Ordner Downloads manuell aus. Lassen Sie zudem (oft bei älteren Windows-Versionen anzutreffen) alle Kästchen oder Optionen deaktiviert, die ein «Komprimieren» von Dateien anbieten. Klicken Sie auf OK und bestätigen Sie das Löschen der Dateien. Es kann ein Weilchen dauern, bis Windows die Dateien zusammengesucht und gelöscht hat.

Wiederholen Sie nun die erwähnten Schritte: Rechtsklick aufs Laufwerk C:, Eigenschaften/Bereinigen. Klicken Sie jetzt aber auch noch auf Systemdateien bereinigen.

Es dauert wieder eine Weile, bis der Auswahldialog erscheint. Hier aktivieren Sie wieder alle Optionen (bis auf allenfalls Downloads), klicken Sie auf OK und im Rückfragedialog auf Dateien löschen.