Windows: Lautstärke für Programme separat regeln

Im Zeitalter selbststartender Videos kann das Surfen im Internet ziemlich anstrengend sein, speziell dann, wenn man dazu noch Musik hört, beispielsweise via Spotify. Es gibt aber keinen Grund, darauf zu verzichten. Bringen Sie den Browser einfach separat zum Schweigen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Speaker-Symbol im Systray. Wählen Sie den Punkt Lautstärkemixer öffnen. Nun werden alle aktiven Programme mit einem Lautstärkeregler aufgelistet, die Geräusche verursachen. Stellen Sie nun einfach den gewünschten Regler nach unten.

Hinweis: Dieser Trick funktioniert mit Windows ab Version 7.