Windows/Linux: Teil eines PDFs verdecken

Aufgepasst! Mein Beispiel-PDF war ein PCtipp-Artikel-PDF, in welchem sich Text per Maus markieren und kopieren liess. Das blieb auch im bearbeiteten PDF weitgehend so. Ausser jedoch auf jener Seite, die ich mit PDF24 bearbeitet habe. PDF24 scheint auf diese Weise bearbeitete Seiten quasi in Bilder umzuwandeln und wieder einzufügen. Text wird sich aus dieser einen Seite nicht mehr herauskopieren oder per Volltextsuche finden lassen.

Tipp: Der PDF24-Anbieter verspricht, dass die PDFs verschlüsselt hochgeladen und regelmässig vom Server gelöscht werden. Dennoch würde ich PDFs mit sehr persönlichen Inhalten nicht hochladen wollen. Hierfür können Sie jedoch zumindest unter Windows zur installierbaren Version der PDF24-Tools greifen, die meine Kollegin Claudia Maag hier einmal vorgestellt hat.

Variante 2: mit PDF-Arranger und GIMP

Wer keine Files hochladen will und zum Beispiel Linux anstelle von Windows verwendet, kann die PDF24-Tools nicht lokal installieren.

Auf dem folgenden Weg gehts mit kostenlosen Anwendungen, die in den Anwendungsverwaltungen der meisten Linux-Distributionen zu finden sein sollten.

Sie brauchen den PDF Arranger, den ich kürzlich hier schon vorgestellt habe. Ausserdem das Bildbearbeitungsprogramm GIMP (meist ist das schon vorinstalliert).

Öffnen Sie eine Kopie (!) des betroffenen PDFs im PDF-Arranger. Löschen Sie via Rechtsklick und Entfernen alle Seiten, bis auf jene, die Sie bearbeiten wollen. Speichern Sie diese unter einem neuen Namen. Öffnen Sie die Seite in GIMP. Wählen Sie beim Import die gewünschte Auflösung aus. Da ich beabsichtige, das PDF am Ende ohnehin mit 150 dpi bereitzustellen, greife ich zu 150 dpi.

Wählen Sie oben links die rechteckige Auswahl und malen Sie ein Rechteck in der passenden Grösse an die gewünschte Stelle. Klicken Sie aufs Farbauswahl-Rechteck und wählen Sie die Farbe Weiss (ffffff). Schnappen Sie sich das Farbeimer-Werkzeug (Füllwerkzeug). Stellen Sie darunter sicher, dass bei Füllart VG-Farbe (Vordergrundfarbe) und bei Betroffener Bereich die Option Ganze Auswahl füllen gewählt ist. Klicken Sie in den zuvor gewählten Bereich, färbt sich dieser weiss.