Windows-Minitipp: Dateipfad in neuem Fenster öffnen

Das Problem nun: Bei grossen Datenmengen dauert eine Suche ein Weilchen. Wenn Sie mit rechts auf eines der Suchresultate klicken und Dateipfad öffnen wählen, zeigt Windows den Ordner im selben Fenster an wie zuvor das Suchresultat. Sie verlieren quasi das Suchresultat. Wenn Sie nun via Klick auf den Zurückpfeil zurückgehen, wird die Suche erneut gestartet. Das ist lästig.

Sie hätten lieber einen Befehl wie «Dateipfad in neuem Fenster öffnen». Den gibt es aber nicht.

Gibt es doch! Drücken und halten Sie die Shift- oder Ctrl-Taste (Umschalt oder Strg), bevor Sie mit rechts aufs gewünschte Suchresultat klicken und Dateipfad öffnen wählen. Dadurch öffnet sich ein neues Fenster (C) mit dem Speicherort der Datei – und jenes mit dem Suchresultat bleibt ebenfalls bestehen.