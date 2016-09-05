5. Sep 2016
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows: Öffentliche Ordner auf Datenpartition verschieben
Möchten Sie öffentliche Ordner auf eine andere Partition verschieben? So gehts!
Wer seine Festplatte in mehrere Partitionen aufteilt, tut dies, weil er die Systempartition entlasten möchte. Dumm nur, wenn diese dann ohne eigenes Zutun mit Bildern, Videos etc. zugemüllt werden. In den eigenen Dateien nämlich. Nur: Diese sind an Windows gebunden, wie also kann man sie also auf eine andere Partition verschieben? Denn: In den Eigenschaften des betroffenen öffentlichen Ordners fehlt die Verschieben-Option. Deswegen braucht es einen kleinen Umweg.
- Öffnen Sie das Notepad (mit Administratorrechten)
- Klicken Sie im Notepad nun auf Datei/Öffnen
- Klicken Sie sich nun zum entsprechenden öffentlichen Ordner durch (meist C:\Benutzer\Öffentlich\)
- Führen Sie einen Rechtsklick auf den gewünschten Ordner aus und wählen Sie Eigenschaften
- Wechseln Sie auf den Reiter Pfad
- Voilà, da ist der Verschieben-Button. Klicken Sie drauf und bestimmen Sie den neuen Speicherort. Klicken Sie dann auf Ordner auswählen
- Klicken Sie auf Übernehmen, danach auf OK
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