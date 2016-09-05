Windows: Öffentliche Ordner auf Datenpartition verschieben

Wer seine Festplatte in mehrere Partitionen aufteilt, tut dies, weil er die Systempartition entlasten möchte. Dumm nur, wenn diese dann ohne eigenes Zutun mit Bildern, Videos etc. zugemüllt werden. In den eigenen Dateien nämlich. Nur: Diese sind an Windows gebunden, wie also kann man sie also auf eine andere Partition verschieben? Denn: In den Eigenschaften des betroffenen öffentlichen Ordners fehlt die Verschieben-Option. Deswegen braucht es einen kleinen Umweg.