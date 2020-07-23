Windows: der passende Registry-Eintrag zu jeder Gruppenrichtlinie

Dass der Gruppenrichtlinien-Editor auf Home-Versionen von Windows fehlt, dürfte viele Computer-Nerds ärgern, denn es gäbe bestimmt ein paar Dinge, die man auf manchen Computern mit Windows 10 Home gerne ändern wollte.

Was viele nicht wissen: Theoretisch lassen sich alle Gruppenrichtlinien auch per Eintrag im Registrierungeditor erledigen. Hierzu müsste man aber wissen, wie die zugehörigen Registry-Einträge heissen müssten.

Rettung naht mit Group Policy Search (GPS)

... und zwar in Form der Webseite https://gpsearch.azurewebsites.net.

Sie sollten nebenher noch Zugriff auf ein Windows 7 oder 10 «Pro» haben. Machen Sie dort zunächst die Gruppenrichtlinie ausfindig, die Sie auf dem PC mit der Home-Version gerne einstellen würden.

In der früheren Ausgabe dieses nützlichen Online-Dienstes brauchten Sie noch etwas Fantasie, wie die Richtlinie in Englisch heissen könnte. Seit dem kürzlichen Update auf Group Policy Search 2.0 können Sie die Sprache oben rechts übers Globus-Symbol einfach auswählen. Ausserdem finden Sie oben links eine Möglichkeit, nach bestimmten Einstellungskategorien zu filtern.

Die Webseite ist zwar mit dem kürzlichen Update auf GPS 2.0 nicht unbedingt schöner geworden, aber für Windows-Tüftler auf jeden Fall nützlicher.

Suchen Sie auf https://gpsearch.azurewebsites.net nach einem Stichwort der gewünschten Einstellung, zum Beispiel nach «Aero Shake». Sie können dort auch links durch die Themenbäume klicken.