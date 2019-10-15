Windows: Screenshot inklusive Mauszeiger

Der Mauszeiger landet normalerweise nicht mit im Bild, wenn Sie mit PrintScreen oder Alt+PrintScreen (DE: Druck bzw. Alt+Druck) ihren Bildschirm knipsen. Manchmal wäre dies aber durchaus erwünscht.

Windows-Bordmittel? Naja...

Windows 7 und Windows 10 haben nur ein Bordmittel, das den Mauszeiger «meistens» auch aufzeichnet: Die Schrittaufzeichnung, die Sie mit Klick auf Start und Eingabe von psr (für engl. Problem Steps Recorder) starten können. Hier steht, wie Sie es benutzen und hier erklären wir, wie Sie danach an die automatisch geknipsten Screenshots kommen, die in der damit erzeugten MHT-Datei stecken. Diese enthalten nämlich auch den Mauszeiger. Die Screenshots sehen allerdings schlecht aus, weil es relativ stark komprimierte JPG-Bilder sind. Es muss daher eine bessere Lösung her.