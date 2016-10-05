Windows-Screenshots: Autonummerierung zurücksetzen

Windows 10 hat eine sehr praktische Funktion: Drückt man Windowstaste+PrintScrn, erstellt Windows einen Screenshot und speichert diesen unter einem Namen wie «Screenshot (1)» (Zahl jeweils fortlaufend) im Ordner Eigene Bilder. Wenn man nun eine Serie von Screenshots erstellt (z.B. Screenshot 1–10), später aber eine neue Serie beginnen will, wird die Nummerierung fortgesetzt (Screenshot 11) statt neu gestartet. Allerdings gibt es einen kleinen Trick, wie der «Counter» zurückgesetzt werden kann.